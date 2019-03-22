Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход УкраиныРоссийская газета 02:09

с чего всё началось

Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины. Об этом сообщил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины

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