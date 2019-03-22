Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход УкраиныРоссийская газета 02:09
Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины. Об этом сообщил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
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с чего всё началось
"Сегодня глава "Газпрома" и я заключили соглашение относительно гарантий поставок в Венгрию природного газа независимо от того, будет ли заключено транзитное соглашение между Россией и Украиной", - говорится во вчерашнем заявлении на сайте МИД Венгрии.РИА Новости00:43
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