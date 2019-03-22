Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход УкраиныКомсомольская правда 00:43

с чего всё началось

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в марте стало известно, что с 1 января 2020 года «Газпром» прекратит транзит газа по Трансбалканскому коридору, по которому голубое топливо через Украину, Молдавию и Румынию поставляется в Болгарию и далее в Турцию.

Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины

Технологии Роскомнадзор заказал автоматическую систему контроля блокировок сайтов Роскомнадзор заказал разработку системы, которая сможет автоматически проверять блокировку сайтов, запрещенных в России.

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