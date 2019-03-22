Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход УкраиныРоссийская газета 02:09

с чего всё началось

Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины. Об этом сообщил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины

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Происшествия В Нижнекамске неизвестный убил полицейского ножом На полицейского в Нижнекамске напал неизвестный с ножом, в результате сотрудник правоохранительных органов погиб, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Происшествия В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».

Армия и оружие В США включили российские крейсеры в список самых смертоносных в мире Американские эксперты составили список самых смертоносных крейсеров в мире, в который вошли российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Киров», «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») и «Адмирал Нахимов».

Происшествия Взрыв на китайском химзаводе попал на видео В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.

Экономика Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus "Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил в пятницу, что авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России.

Гаджеты Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite могут стать еще успешнее предшественников Первое и второе поколение серии Xiaomi Mi A были настоящими хитами, при этом у Xiaomi MiA3 и A3 lite есть шансы еще больше понравиться пользователям, поскольку, команда наделит их функцией, предназначенной для премиальных смартфонов.

Экономика Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

Авто Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.

Финансы Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75% Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.

Финансы В Morgan Stanley предсказали ослабление доллара США Три ключевых фактора, помогавшие американскому доллару расти в 2018 году, в текущем году могут сыграть на ослабление национальной валюты Соединенных Штатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.

Общество Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».