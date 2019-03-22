Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход УкраиныГазета.Ru вчера в 20:26

с чего всё началось

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа в 2020 году, даже если "Газпром" и "Нафтогаз" не смогут согласовать транзит газа через Украину. Слова министра приведены на сайте венгерского МИДа.

Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины

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