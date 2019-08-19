Политика

Вице-президент Венесуэлы посетит РоссиюРИА Новости 19 августа в 08:28

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес посетит на этой неделе Москву, запланирована встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати российского МИД. "Такая встреча запланирована на 21 августа", - сказали в министерстве.
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