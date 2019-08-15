Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты. Об этом информирует РИА Новости. Отмечается, что соответствующий документ был заключён на встрече в Москве.

Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей

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