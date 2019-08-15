Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблейРБК 12:14
«В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении. Кроме того, Шойгу и Лопес обсудили кризис в Венесуэле.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:47, Ашберн
Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Политика
Избиркомы зарегистрировали для участия в выборах почти 90% кандидатов
Избирательные комиссии разного уровня допустили до участия в выборах, которые пройдут 8 сентября, 107,8 тыс. из 118,6 тыс. кандидатов.
Обновлено в 08:35
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Общество
Гидрометцентр предупредил о 36-градусной жаре в России
Температура воздуха ожидается в пределах 15-17 градусов выше нуля. Днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия
Западные СМИ восхитились экстренной посадкой А321
Обновлено в 09:47
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля
Курс рубля падает второй день подряд – за среду доллар и евро подорожали на 1,09 руб. и 1,02 руб. соответственно.
Обновлено в 07:22
Происшествия
В деле об убийстве подмосковной чиновницы появились новые детали
Напомним, по подозрению в убийстве Исаенковой был задержан экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков.
Обновлено в 11:48
Авто
УАЗ разрабатывает новую платформу «Патриот-2020»
По итогам встречи стало известно, что в 2019 году планируется выпустить и отправить дилерам 3 тысячи «Патриотов» с «автоматом», а в 2020 году в продаже появится новый УАЗ «Профи» повышенной проходимости с двускатной ошинковкой.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321
Обновлено в 09:50
Политика
Трамп призвал Си Цзиньпина встретиться с протестующими в Гонконге
Президент США Дональд Трамп призвал лидера КНР Си Цзиньпина лично встретиться с протестующими в Гонконге, 15 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 13:39
Происшествия
«Молодцы, все четко сделали». Пилотов А321 представят к наградам
Экипаж самолета, 15 августа аварийно севшего на кукурузное поле в Подмосковье, как сообщает РИА Новости, представят к наградам, заявил глава Росавиации Александр Нерадько.
Обновлено в 12:44
Политика
ФБК рассказал о пентхаусе главы Мосгордумы за 100 млн рублей
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников является владельцем семикомнатного пентхауса в центре Москвы, говорится в расследование фонда борьбы с коррупцией.
Обновлено в 11:22
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова родила сына
Со своим нынешним супругом и отцом ребенка — 38-летним бизнесменом Артемом Илясовым — актриса впервые появилась на публике на фестивале «Кинотавр».
Обновлено в 11:50
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Происшествия
WP опубликовала детали вскрытия Эпштейна
После вскрытия эксперты обнаружили переломы костей шеи у ушедшего из жизни миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено в 09:00
Авто
В России предложили ужесточить правила техосмотра
В России могут ввести обязательную процедуру проверки работоспособности системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».
Обновлено в 06:04
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки рядом с аэропортом Жуковский
Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом U6 178 Жуковский - Симферополь, сразу после взлета совершил аварийную посадку на кукурузное поле в районе деревни Рыбинское Московской области.
Обновлено в 13:56
Космос
ВВС США сообщили о взрыве в космосе
В августе 1992 года ракета вывела в космическое пространство три спутника: американский Topex/Poseidon, французский S80/T и южнокорейский Kitsat-1.
Обновлено в 05:09
Кино
Дочь Брюса Ли попросила Тарантино «заткнуться»
Шеннон Эмили Ли, дочь Брюса Ли, потребовала извинений от режиссера Квентина Тарантино и посоветовала ему "заткнуться".
Обновлено в 04:48
Футбол
Защитник «Зенита» Маммана может перейти в «Сассуоло»
Футболист «Зенита» Эмануэль Маммана в ближайшее время может стать игроком итальянского «Сассуоло», сообщает в своем твиттере журналист Джанлука Ди Марцио.
Обновлено в 06:14
Наука
Эксперт нашел уязвимость в онлайн-системе голосования на выборах в Москве
Шифрование, используемое в российской системе электронного голосования, которая впервые будет применяться на выборах в Московскую городскую думу 8 сентября, является «совершенно небезопасным» и может быть взломано злоумышленниками примерно за 20 минут.
Обновлено в 12:36
Кино
Умер Валентин Воронин, народный артист России
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери
Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 14:32
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено вчера в 08:50
Армия и оружие
Украинские каратели раскритиковали «домики от Зеленского»
Модульные домики для солдат ВСУ, которые с помпой представили Зеленскому, оказались абсолютно непригодны для использования на фронте.
Обновлено в 13:00