«В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении. Кроме того, Шойгу и Лопес обсудили кризис в Венесуэле.

Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей

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