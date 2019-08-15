Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблейРБК 12:14
«В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении. Кроме того, Шойгу и Лопес обсудили кризис в Венесуэле.
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Финансы
Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреля
Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
Обновлено в 06:21
Общество
В США умер лауреат Нобелевской премии по химии Кэри Муллис
В США скончался лауреат Нобелевской премии по химии известный биохимик Кэри Муллис.
Обновлено в 16:49
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Обновлено в 15:04
Кино
Нил Бломкамп ушел с поста режиссера нового «Робокопа»
Обновлено в 15:27
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году
Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке в поле
Пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке в поле 15 августа вскоре после взлета из подмосковного аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку самолет Airbus A321 с 233 пассажирами на борту, выполнявший рейс в Симферополь.
Обновлено в 07:20
Футбол
Экс-наставник «ПСЖ» стал главным тренером сборной Марокко
Босниец Вахид Халилходжич назначен на пост главного тренера сборной Марокко по футболу, сообщает Sport24.
Обновлено в 14:55
Футбол
Тренер «Туна» назвал ошибки в матче со «Спартаком»
«Тун» проиграл московскому «Спартаку» в квалификации «Лиги Европы» из-за «непозволительного» числа ошибок, прокомментировал итоги игры главный тренер французской команды Марк Шнайдер.
Обновлено в 16:19
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
СМИ неверно трактовали слова главы МИД России Сергея Лаврова об условиях заключения мирного договора с Японией, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 14:39
Политика
Трамп обвинил СМИ в попытке подорвать экономику США
Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в попытке подорвать экономику Соединенных Штатов. Об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 15:35
Культура
Актер Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство
Голливудский актер Эрик Робертс хотел бы получить гражданство РФ.
Обновлено вчера в 15:11
Футбол
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы
Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Обновлено в 17:16
Гаджеты
В Интернете появились характеристики iPhone 11
Осталось совсем мало времени до официального старта таких гаджетов как iPhone 11 Pro, iPhone 11 и iPhone 11R, а уже сейчас во всемирной паутине появляется информация о характеристиках данных устройств.
Обновлено в 08:59
Гаджеты
В этом году нехватка процессоров Intel устранена не будет
Тайваньские ODM-производители ноутбуков настроены консервативно в отношении поставок во второй половине 2019 года.
Обновлено вчера в 15:35
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено в 16:03
Здоровье
Врачи назвали признаки поражения печени
Медики назвали первые признаки, свидетельствующие о поражении печени.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову засняли во время поцелуя с Олегом Майами
В Сети появилось видео, на котором запечатлен страстный поцелуй Ольги Бузовой с Олегом Майами.
Обновлено в 12:03
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей
Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей главу движения «За права человека» Льва Пономарева из-за публикации в «Новой газете».
Обновлено в 15:46
Политика
Трамп уверен, что Си Цзиньпин справится с протестами в Гонконге
Президент США Дональд Трамп считает, что лидер КНР Си Цзиньпин справится с протестами в Гонконге «быстро и гуманно».
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский
«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Обновлено в 15:03
Игры
Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat
На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.
Обновлено вчера в 09:35
Теннис
Россиянин Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати
Обновлено в 17:15
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено в 10:30
Футбол
Маммана может перейти из «Зенита» в «Сассуоло»
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12