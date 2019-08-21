с чего всё началось

По словам собеседника газеты, Украине точно будут переданы моряки с задержанных 25 ноября в Черном море бронекатеров «Бердянск» и «Никополь» и буксира «Яны Капу». По версии ФСБ, корабли вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения российской стороны.

Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных

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