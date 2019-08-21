Политика
Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенныхРБК 06:20
По словам собеседника газеты, Украине точно будут переданы моряки с задержанных 25 ноября в Черном море бронекатеров «Бердянск» и «Никополь» и буксира «Яны Капу». По версии ФСБ, корабли вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения российской стороны.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:06, Ашберн
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Трамп вновь выступил за возвращение России в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8, пишет AFP в своем Twitter.
Обновлено вчера в 14:39
Общество
Минпросвещения предлагает ограничить использование телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено 19 августа в 02:36
Футбол
Тренер «Браги»: «Хотим ли отомстить за вылет „Порту“ из ЛЧ? Нет уж, мы сами за себя»
Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против московского «Спартака».
Обновлено в 07:49
Происшествия
Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео
В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.
Обновлено в 06:52
Экономика
Минэнерго Украины предупредило о дефиците угля
Ранее сообщалось, что экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. т, по сравнению с тем же месяцем 2018 года.
Обновлено в 07:54
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США
Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Культура
В Россию впервые привезут шедевр Боттичелли
Обновлено в 07:26
Политика
Российские летчики покажут новую фигуру высшего пилотажа
На авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском состоится премьера новой фигуры высшего пилотажа "Пропеллер".
Обновлено в 04:45
Футбол
«Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените»
ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019 Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы.
Обновлено в 06:51
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Футбол
Пепе хочет выиграть Лигу Европы с «Арсеналом»
Идея состоит в том, чтобы выиграть Лигу Европы и добиться большего успеха, чем в прошлом сезоне.
Обновлено в 02:32
Космос
Работу Международной космической станции могут продлить до 2030 года
Обновлено вчера в 08:52
Политика
СМИ узнали финансовую часть предложения США по покупке Гренландии
В Белом доме обсуждали возможность заключить с Данией сделку, по которой США взяли бы на себя ежегодную выплату властям Гренландии предоставляемой Копенгагеном субсидии в $600 млн в год, а, кроме того, единовременно выплатили Дании крупный бонус.
Обновлено в 07:58
Здоровье
Скворцова предложила закрепить статус «бережливой поликлиники»
Министерство здравоохранения предлагает закрепить статус "бережливой поликлиники" в нормативном акте.
Обновлено вчера в 11:28
Авто
В РФ продан 150-тысячный Mitsubishi Outlander третьего поколения
150 тысяч автомобилей модели было продано в период с июля 2012 года, а всего с начала старта продаж кроссовера в России было реализовано 250 тыс. Mitsubishi Outlander.
Обновлено в 03:38
Происшествия
ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина
Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:26
Здоровье
В Новосибирске начали проводить лучевую терапию детям
Дети в Новосибирской области, нуждающиеся в лучевой терапии, смогут проходить лечение, не выезжая из региона, - в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) им. Е. Н. Мешалкина и Новосибирской клинической центральной районной больнице (НКЦРБ) в Краснообске.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Подписчики заметили, что у Ким Кардашьян шесть пальцев на ноге
Подписчики Кардашьян быстро отреагировали на пост, заметив, что у знаменитости шесть пальцев на ноге.
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия
Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.
Обновлено в 05:22
Происшествия
СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет выяснил, что показания сестер Хачатурян о насилии со стороны отца были правдивы.
Обновлено в 05:37
Авто
В России в следующем году резко подорожают автомобили
Как сообщает издание «Коммерсант», в 2020 году в России произойдёт резкий рост стоимости машин из-за отсутствия господдержки крупных производителей компонентов для авто.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05