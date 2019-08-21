Информированный источник “Ъ” в офисе украинского лидера сообщил, что тема освобождения моряков обсуждалась господами Зеленским и Путиным во время их первого телефонного разговора, который состоялся 11 июля по инициативе украинской стороны.

с чего всё началось

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются. Об этом в среду, 21 августа, сообщил источник «Коммерсанта», близкий к этим переговорам.

Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными

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