Политика

Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключеннымиИзвестия 11:09

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются. Об этом в среду, 21 августа, сообщил источник «Коммерсанта», близкий к этим переговорам.
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с чего всё началось

До конца августа Россия и Украина могут обменяться задержанными и осужденными лицами

Информированный источник “Ъ” в офисе украинского лидера сообщил, что тема освобождения моряков обсуждалась господами Зеленским и Путиным во время их первого телефонного разговора, который состоялся 11 июля по инициативе украинской стороны.
Коммерсантъ11:28

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«Коммерсантъ»: Россия передаст Украине задержанных моряков до конца августа

Дождь07:11

СМИ узнали детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков

Московский Комсомолец07:53

Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков

Lenta.ru07:17

Россия и Украина могут обменяться задержанными и осужденными до конца августа

Эхо Москвы11:17

СМИ: Россия и Украина до конца августа могут обменяться задержанными

Ведомости07:08

Сенсационно, но все-таки ожидаемо. Арестованных близ Керченского пролива моряков ВМСУ готовят «домой»

КрымPRESS06:27

Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных

РБК06:20
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Политика

Джонсон и Меркель назвали условия возвращения России в G8

Россия все еще не выполнила необходимых условий для возвращения в G8, заявил премьер Британии Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 13:48
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Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Обновлено в 14:02
Политика

Путин заявил, что Россия не намерена войти в Совет Европы любой ценой

Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Подожженный прохожим москвич оказался инвалидом

Мужчина, которого неизвестные подожгли на юге Москвы, почти не выходил из дома из-за инвалидности и ни с кем не конфликтовал.
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Футбол

Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров

Напомним, после матча с «Ахматом» Семак позволил себе назвать арбитров козлами.
Обновлено в 11:27
Футбол

Стал известен состав «Краснодара» на матч с «Олимпиакосом»

Стал известен состав «Краснодара» на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
Обновлено в 13:51
Политика

Лавров обсудил с Маасом тему освещения митингов в Москве немецкими СМИ

8 августа в МИД была вызвана поверенная в делах ФРГ в России Беата Гжески.
Обновлено в 12:38
Политика

Датская королевская семья допустила продажу Гренландии

Обновлено вчера в 11:47
Гаджеты

Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12

Компания Apple начала тестирование OLED-дисплеев для iPhone 12 от китайской компании BOE.
Обновлено в 08:49
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

Обновлено в 10:16
Общество

Немецкий город заплатит за доказательство того, что он не существует

Власти немецкого города Билефельда обещают награду в один миллион евро тому, кто сможет доказать, что город не существует.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб

Заблокированный из-за происшествия рабочий погиб, сообщается на сайте МЧС.
Обновлено в 12:37
Футбол

Владелец «Спартака» Федун рассказал о планах на клуб

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, кто стал инициатором кадровых изменений в команде летом 2019 года, передает "СЭ".
Обновлено в 12:09
Происшествия

В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома

Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Энергетика

Reuters: «Роснефть» перевела экспортные контракты на оплату в евро

Компания «Роснефть» сообщила своим покупателям, что переводит новые контракты на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
Обновлено в 08:44
Спорт

В США тренер по гимнастике подозревается в оскорблении спортсменок

Обновлено в 14:03
Кино

Скончалась актриса Александра Назарова

Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Игры

Denuvo создала новую защиту для игр на мобильных платформах

Компания Denuvo, занимающаяся созданием и развитием одноимённой DRM-защиты, представила новую программу для мобильных видеоигр.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Каменских в черном бикини продемонстрировала пышные формы

На снимках певица предстала в черном бикини, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры.
Обновлено в 13:27
Происшествия

Вертолет упал в реку под Вологдой

Обновлено в 13:46
Политика

Песков прокомментировал вопрос возвращения России в G8

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в Хельсинки вопрос о возможном возвращении РФ в формат G8.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина

Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
Обновлено в 08:44
Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Русскоязычные пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне

Обновлено в 06:55
Футбол

Данил Круговой перешел в «Зенит»

Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Су-57Э положит конец монополии F-35

Как написало в своей публикации крупнейшее китайское интернет СМИ «Sohu», появление на рынке вооружений российского истребителя пятого поколения Су-57 уничтожит монополию американских F-35 «Lightning II».
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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Дочь Любови Толкалиной раскрыла секрет похудения на 30 кг

Очередной гостьей шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио» стала актриса Любовь Толкалина.
Обновлено в 03:53
Футбол

«Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина

Казанский «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.
Обновлено в 13:22
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