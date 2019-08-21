Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключеннымиИзвестия 11:09
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются. Об этом в среду, 21 августа, сообщил источник «Коммерсанта», близкий к этим переговорам.
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с чего всё началось
Под арестом оказались 22 моряка и два сотрудника Службы безопасности Украины. Москва назвала инцидент провокацией, Киев обвинил Россию в агрессии и ввел военное положение в ряде областей, а ЕС и США осудили действия РФ.Коммерсантъ11:28
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Политика
Путин вновь ответил на вопрос о планах после 2024 года
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё вновь ответил на вопрос журналистов о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
На свое 48-летие Стас Костюшкин показал себя обнаженным
20 августа исполнилось 48 лет певцу Стасу Костюшкину.
Обновлено вчера в 16:50
Технологии
Археологи нашли в Пскове «холодильник» XVII века
Археологи во время раскопок в историческом центре Пскова нашли «холодильник» XVII века.
Обновлено в 15:32
Политика
Трамп заявил о «неприятной» реакции Дании на идею о покупке Гренландии
Трамп подтвердил, что отменил поездку в Данию и переговоры с премьером страны из-за ее «неприятной» для него реакции на идею о покупке Гренландии, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 14:42
Космос
Разработчики рассказали о задачах робота «Федора» на МКС
Робот «Федор», который в четверг, 22 августа, отправляется на Международную космическую станцию, должен выполнить шесть секретных задач.
Обновлено в 13:00
Политика
Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Экономика
Промсвязьбанк изъял из отчетности данные о премиях и запасе золота
Промсвязьбанк (ПСБ) удалил с сайта отчетность по МСФО за первые шесть месяцев 2019 года, опубликованную 20 августа, а затем вернул ее с изъятиями информации.
Обновлено в 10:49
Политика
Трамп решил отменить право на гражданство по рождению
Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению.
Обновлено в 13:22
Авто
Двигатели Aurus применят в малой авиации
Адаптация двигателя для нужд малой авиации позволит серийно выпускать такие моторы на автомобильных предприятиях, что снизит стоимость и сроки производства.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Кино
Названо место прощания с актрисой Александрой Назаровой
79-летняя Актриса Александра Назарова скончалась в Москве во вторник, 20 августа. Причиной смерти стало осложнение болезни легких.
Обновлено в 15:18
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В Петербурге женщина попала в больницу после мощного прорыва трубы
Одна женщина госпитализирована после прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в администрации Невского района.
Обновлено в 10:19
Общество
В Крыму обнаружен древний христианский храм
Остатки древнего христианского храма могут также изменить представления учёных о городской застройке византийского времени в подобных Эски-Кермену уникальных городах, расположенных в юго-западном Крыму.
Обновлено в 12:19
Хоккей
«Локомотив» проиграл рижскому «Динамо» на Кубке ЛЖД
Хоккейный клуб «Локомотив» потерпел поражение в первом матче Кубка Латвийских железных дорог против «Динамо».
Обновлено в 15:10
Здоровье
Врачи научились определять рак кишечника на ранних стадиях
Для профилактики рака кишечника следует минимизировать употребление красного мяса, заниматься физкультурой и вести здоровый образ жизни.
Обновлено в 14:41
Футбол
Мохамеду Салаху не нравится система VAR
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался по поводу введения системы видеопомощи арбитрам. Игрок поделился мнением на этот счет.
Обновлено в 09:55
Технологии
ЦБ может внедрить свою систему платежей в мессенджер «Серафим»
Банк России обсуждает интеграцию своей Системы бесконтактных платежей с мессенджером "Серафим".
Обновлено в 02:04
Политика
Областной суд не стал снимать Шипулина с выборов
Сегодня в Свердловском областном суде рассматривался иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной думы по Серовскому округу от «Единой России» Антона Шипулина на том основании, что на момент регистрации он владел активами в иностранном банке, что запрещено законом.
Обновлено в 07:22
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Политика
«Агора» попросила ООН оценить действия властей при разгоне акций в Москве
Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний в связи с многочисленными случаями разгона мирных демонстраций в Москве в июле – августе этого года.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
У Мамаева появились новые проблемы с законом
У российского футболиста Павла Мамаева, отбывающего в настоящее время наказание в колонии, обнаружили долг за неуплату налогов.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Вертолет упал в реку под Вологдой
Обновлено в 13:46
Происшествия
СБУ снова инсценировала заказное убийство
СБУ инсценировала новое заказное убийство, "убив" двух женщин в Броварах Киевской области. Об этом сообщает ее пресс-центр.
Обновлено в 06:15
Наука
У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев
Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Мадриде задержали мужчину, который вёл непристойную съёмку пассажирок метро
Обновлено в 15:17
Политика
Один из членов правительства Украины сохранит свой пост — Арахамия
В новое правительство Украины войдёт минимум один министр из состава старого правительства, заявил будущий глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, сообщило 21 августа издание Strana.ua.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл наняли третью няню
Принц Гарри и Меган Маркл уволили двух няня из-за того, что они не справляли со своими обязанностями.
Обновлено в 12:30