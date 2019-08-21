Политика

Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключеннымиИзвестия 11:09

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются. Об этом в среду, 21 августа, сообщил источник «Коммерсанта», близкий к этим переговорам.
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с чего всё началось

До конца августа Россия и Украина могут обменяться задержанными и осужденными лицами

Под арестом оказались 22 моряка и два сотрудника Службы безопасности Украины. Москва назвала инцидент провокацией, Киев обвинил Россию в агрессии и ввел военное положение в ряде областей, а ЕС и США осудили действия РФ.
Коммерсантъ11:28

Подробнее о событии

«Коммерсантъ» сообщил о включении 24 украинских моряков в списки для обмена

Интерфакс14:25

Россия и Украина могут обменяться задержанными и осужденными до конца августа

Эхо Москвы11:17

Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных

РБК06:20

Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков

Lenta.ru07:17

«Коммерсантъ»: Россия передаст Украине задержанных моряков до конца августа

Дождь07:11

Сенсационно, но все-таки ожидаемо. Арестованных близ Керченского пролива моряков ВМСУ готовят «домой»

КрымPRESS06:27

СМИ узнали детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков

Московский Комсомолец07:53
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Политика

Путин вновь ответил на вопрос о планах после 2024 года

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё вновь ответил на вопрос журналистов о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено в 13:29
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На свое 48-летие Стас Костюшкин показал себя обнаженным

20 августа исполнилось 48 лет певцу Стасу Костюшкину.
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Археологи нашли в Пскове «холодильник» XVII века

Археологи во время раскопок в историческом центре Пскова нашли «холодильник» XVII века.
Обновлено в 15:32
Политика

Трамп заявил о «неприятной» реакции Дании на идею о покупке Гренландии

Трамп подтвердил, что отменил поездку в Данию и переговоры с премьером страны из-за ее «неприятной» для него реакции на идею о покупке Гренландии, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 14:42
Космос

Разработчики рассказали о задачах робота «Федора» на МКС

Робот «Федор», который в четверг, 22 августа, отправляется на Международную космическую станцию, должен выполнить шесть секретных задач.
Обновлено в 13:00
Политика

Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Экономика

Промсвязьбанк изъял из отчетности данные о премиях и запасе золота

Промсвязьбанк (ПСБ) удалил с сайта отчетность по МСФО за первые шесть месяцев 2019 года, опубликованную 20 августа, а затем вернул ее с изъятиями информации.
Обновлено в 10:49
Политика

Трамп решил отменить право на гражданство по рождению

Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению.
Обновлено в 13:22
Авто

Двигатели Aurus применят в малой авиации

Адаптация двигателя для нужд малой авиации позволит серийно выпускать такие моторы на автомобильных предприятиях, что снизит стоимость и сроки производства.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

Обновлено в 10:16
Кино

Названо место прощания с актрисой Александрой Назаровой

79-летняя Актриса Александра Назарова скончалась в Москве во вторник, 20 августа. Причиной смерти стало осложнение болезни легких.
Обновлено в 15:18
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

В Петербурге женщина попала в больницу после мощного прорыва трубы

Одна женщина госпитализирована после прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в администрации Невского района.
Обновлено в 10:19
Общество

В Крыму обнаружен древний христианский храм

Остатки древнего христианского храма могут также изменить представления учёных о городской застройке византийского времени в подобных Эски-Кермену уникальных городах, расположенных в юго-западном Крыму.
Обновлено в 12:19
Хоккей

«Локомотив» проиграл рижскому «Динамо» на Кубке ЛЖД

Хоккейный клуб «Локомотив» потерпел поражение в первом матче Кубка Латвийских железных дорог против «Динамо».
Обновлено в 15:10
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Врачи научились определять рак кишечника на ранних стадиях

Для профилактики рака кишечника следует минимизировать употребление красного мяса, заниматься физкультурой и вести здоровый образ жизни.
Обновлено в 14:41
Футбол

Мохамеду Салаху не нравится система VAR

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался по поводу введения системы видеопомощи арбитрам. Игрок поделился мнением на этот счет.
Обновлено в 09:55
Технологии

ЦБ может внедрить свою систему платежей в мессенджер «Серафим»

Банк России обсуждает интеграцию своей Системы бесконтактных платежей с мессенджером "Серафим".
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Политика

Областной суд не стал снимать Шипулина с выборов

Сегодня в Свердловском областном суде рассматривался иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной думы по Серовскому округу от «Единой России» Антона Шипулина на том основании, что на момент регистрации он владел активами в иностранном банке, что запрещено законом.
Обновлено в 07:22
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Политика

«Агора» попросила ООН оценить действия властей при разгоне акций в Москве

Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний в связи с многочисленными случаями разгона мирных демонстраций в Москве в июле – августе этого года.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

У Мамаева появились новые проблемы с законом

У российского футболиста Павла Мамаева, отбывающего в настоящее время наказание в колонии, обнаружили долг за неуплату налогов.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

Русскоязычные пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне

Обновлено в 06:55
Происшествия

Вертолет упал в реку под Вологдой

Обновлено в 13:46
Происшествия

СБУ снова инсценировала заказное убийство

СБУ инсценировала новое заказное убийство, "убив" двух женщин в Броварах Киевской области. Об этом сообщает ее пресс-центр.
Обновлено в 06:15
Наука

У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев

Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В Мадриде задержали мужчину, который вёл непристойную съёмку пассажирок метро

Обновлено в 15:17
Политика

Один из членов правительства Украины сохранит свой пост — Арахамия

В новое правительство Украины войдёт минимум один министр из состава старого правительства, заявил будущий глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, сообщило 21 августа издание Strana.ua.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл наняли третью няню

Принц Гарри и Меган Маркл уволили двух няня из-за того, что они не справляли со своими обязанностями.
Обновлено в 12:30
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