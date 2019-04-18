Политика
Россия и Украина обвинили друг друга в срыве перемирия в ДонбассеРБК 17:27
Россия и Украина обвинили друг друга в отказе поддерживать «пасхальное перемирие» в Донбассе, подразумевающее всеобъемлющий и стабильный режим прекращения огня. Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в формате Skype-конференции длилось 6 часов.
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Безрезультатно. РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины на Донбассе.
— Ирина Геращенко, украинский политикРБК 17:27
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Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ
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