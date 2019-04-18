Политика

Россия и Украина обвинили друг друга в срыве перемирия в ДонбассеРБК 17:27

Россия и Украина обвинили друг друга в отказе поддерживать «пасхальное перемирие» в Донбассе, подразумевающее всеобъемлющий и стабильный режим прекращения огня. Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в формате Skype-конференции длилось 6 часов.
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Ирина Геращенко
Безрезультатно. РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины на Донбассе.
— Ирина Геращенко, украинский политикРБК 17:27

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Россия и Украина обвинили друг друга в срыве перемирия в Донбассе

РБК17:27

Контактная группа не согласовала перемирие в Донбассе

Коммерсантъ17:22

Украина обвинила Россию в срыве «пасхального» перемирия в Донбассе

РИА Новости16:05

Киев впервые отказался от переговоров о перемирии в Донбассе

Вести.Ru15:57

МИД ДНР: Киев впервые за время конфликта в Донбассе отказался от соглашения о перемирии

ТАСС15:56

Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе

RT на русском15:51

Украина обвинила Россию в несогласовании «пасхального» перемирия в Донбассе

Известия17:06
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Транспорт

Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов

Министерство транспорта России предложило изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории "любителей" и "профессионалов".
Обновлено в 21:10
Наука

Левая половина мозга отвечает за ночные кошмары

Как полагают ученые, сниженная активность мозга в правой фронтальной коре может приводить к большему количеству кошмаров и неприятных сюжетов в снах.
Обновлено 16 апреля в 06:00
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

СМИ узнали о российском предложении США предотвратить ядерную войну

Москва предложила Вашингтону принять совместное заявление на уровне президентов — зафиксировать общее намерение избегать военной конфронтации и исключить вероятность начала ядерной войны, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.
Обновлено в 22:19
Общество

Треть проверенной водки в России оказалась нелегальной

Почти треть водки, проверенной в прошлом году Росалкогольрегулированием, оказалась нелегальной, передает "Интерфакс" со ссылкой на материалы ведомства.
Обновлено в 12:15
Происшествия

В Красноярске два человека погибли под сорванной ветром крышей

Два человека погибли при падении сорванной ветром металлической крыши в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном СУСК в четверг.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Общество

Исследование выявило готовность россиян к сверхурочной работе

Как показало исследование, почти половина соискателей (47%) оценили заботу своих работодателей о них достаточно низко, наивысшую оценку дали лишь 5% респондентов.
Обновлено в 21:21
Политика

ВОЗ призвала не принимать антибиотики «для профилактики»

В очень бедных странах, где нет водопроводной воды, чистой воды, иногда женщинам, которые должны родить, дают антибиотики.
Обновлено в 20:54
Армия и оружие

Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам

Обновлено в 19:10
Происшествия

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении

По ходатайству следствия столичный суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака

Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Общество

Роскачество определило лучшие марки кефира

Анализу подверглись 11 производителей. Кефир тестировали по 35 параметрам.
Обновлено в 01:23
Экономика

Business Insider собрал 13 «потрясающих» фактов об экономике России

Издание Business Insider собрало 13 «потрясающих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Женщина стала жертвой стрельбы в Северной Ирландии

Полиция Северной Ирландии сообщила о стрельбе на северо-западе региона. В результате был убит один человек - 29-летняя женщина.
Обновлено в 21:30
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Кино

Михалков назвал «Братство» Лунгина клишированным

Режиссёр Никита Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 09:24
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе и вреде кефира

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, кому и в каком количестве необходимо употреблять кефир.
Обновлено в 07:22
Интернет

Microsoft потеряла контроль над «плитками» в Windows 10

Немецкий специалист по вопросам компьютерной безопасности Ханно Бёк выявил опасную уязвимость операционной системы Windows в элементах непосредственного обновления отображения сайтов - так называемых «живых плитках».
Обновлено в 11:50
Технологии

Студент «убил» 66 компьютеров своего колледжа с помощью флешки

Бывший студент колледжа Сент-Роуз в Олбани, штат Нью-Йорк, признался в том, что выводил из строя компьютеры учебного заведения при помощи USB Killer.
Обновлено в 14:08
Политика

Зеленский пообещал найти альтернативные источники нефтепродуктов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал запрет на экспорт нефти их России, заявив, что не знаком с этой проблемой глубоко, так как не изучал ее.
Обновлено в 18:05
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Политика

В Раде заявили о желании Порошенко стать премьер-министром Украины

Депутат Верховной рады Антон Геращенко в интервью радио «НВ» заявил, что украинский лидер Пётр Порошенко, «понимая, что он уже проиграл президентские выборы», наметил новый план, он «хочет быть премьер-министром Украины».
Обновлено в 20:46
Наука

Ученые установили, какое давление снижать не нужно

Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Политика

Россия запретила ввоз с Украины нескольких видов товаров

Правительство России опубликовало перечень товаров, которые запрещены к ввозу с Украины.
Обновлено в 08:30
Общество

Импортозамещение критической важности

Директор по маркетингу и системным исследованиям ООО "НТЦ Протей" Владимир Фрейнкман рассказал о решениях отечественной разработки для построения ядра сетей LTE и 5G для нужд критической коммуникации.
Обновлено в 19:30
Политика

Зеленский рассказал об отношении к Бандере

Кандидат на пост украинского президента Владимир Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина" рассказал об отношении к тому, что в стране называют проспекты в честь националиста Степана Бандеры.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Лесной пожар в Приамурье не угрожает населенным пунктам

Угрозы населенным пунктам в Благовещенском районе Приамурья, где ранее из-за лесного пожара эвакуировали детский санаторий, нет, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 21:36
Авто

Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае

Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
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