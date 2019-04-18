Россия и Украина обвинили друг друга в срыве перемирия в ДонбассеРБК 17:27

Безрезультатно. РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины на Донбассе.

Россия и Украина обвинили друг друга в отказе поддерживать «пасхальное перемирие» в Донбассе, подразумевающее всеобъемлющий и стабильный режим прекращения огня. Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в формате Skype-конференции длилось 6 часов.

Россия и Украина обвинили друг друга в срыве перемирия в Донбассе

Транспорт Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов Министерство транспорта России предложило изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории "любителей" и "профессионалов".

Наука Левая половина мозга отвечает за ночные кошмары Как полагают ученые, сниженная активность мозга в правой фронтальной коре может приводить к большему количеству кошмаров и неприятных сюжетов в снах.

Шоу-бизнес Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.

Армия и оружие СМИ узнали о российском предложении США предотвратить ядерную войну Москва предложила Вашингтону принять совместное заявление на уровне президентов — зафиксировать общее намерение избегать военной конфронтации и исключить вероятность начала ядерной войны, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.

Общество Треть проверенной водки в России оказалась нелегальной Почти треть водки, проверенной в прошлом году Росалкогольрегулированием, оказалась нелегальной, передает "Интерфакс" со ссылкой на материалы ведомства.

Происшествия В Красноярске два человека погибли под сорванной ветром крышей Два человека погибли при падении сорванной ветром металлической крыши в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном СУСК в четверг.

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Общество Исследование выявило готовность россиян к сверхурочной работе Как показало исследование, почти половина соискателей (47%) оценили заботу своих работодателей о них достаточно низко, наивысшую оценку дали лишь 5% респондентов.

Политика ВОЗ призвала не принимать антибиотики «для профилактики» В очень бедных странах, где нет водопроводной воды, чистой воды, иногда женщинам, которые должны родить, дают антибиотики.

Происшествия Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении По ходатайству следствия столичный суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.

Происшествия Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.

Общество Роскачество определило лучшие марки кефира Анализу подверглись 11 производителей. Кефир тестировали по 35 параметрам.

Происшествия Женщина стала жертвой стрельбы в Северной Ирландии Полиция Северной Ирландии сообщила о стрельбе на северо-западе региона. В результате был убит один человек - 29-летняя женщина.

Происшествия Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.

Кино Михалков назвал «Братство» Лунгина клишированным Режиссёр Никита Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.

Здоровье Диетолог рассказала о пользе и вреде кефира Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, кому и в каком количестве необходимо употреблять кефир.

Интернет Microsoft потеряла контроль над «плитками» в Windows 10 Немецкий специалист по вопросам компьютерной безопасности Ханно Бёк выявил опасную уязвимость операционной системы Windows в элементах непосредственного обновления отображения сайтов - так называемых «живых плитках».

Технологии Студент «убил» 66 компьютеров своего колледжа с помощью флешки Бывший студент колледжа Сент-Роуз в Олбани, штат Нью-Йорк, признался в том, что выводил из строя компьютеры учебного заведения при помощи USB Killer.

Политика Зеленский пообещал найти альтернативные источники нефтепродуктов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал запрет на экспорт нефти их России, заявив, что не знаком с этой проблемой глубоко, так как не изучал ее.

Гаджеты «Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.

Политика В Раде заявили о желании Порошенко стать премьер-министром Украины Депутат Верховной рады Антон Геращенко в интервью радио «НВ» заявил, что украинский лидер Пётр Порошенко, «понимая, что он уже проиграл президентские выборы», наметил новый план, он «хочет быть премьер-министром Украины».

Наука Ученые установили, какое давление снижать не нужно Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.

Происшествия Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.

Политика Россия запретила ввоз с Украины нескольких видов товаров Правительство России опубликовало перечень товаров, которые запрещены к ввозу с Украины.

Общество Импортозамещение критической важности Директор по маркетингу и системным исследованиям ООО "НТЦ Протей" Владимир Фрейнкман рассказал о решениях отечественной разработки для построения ядра сетей LTE и 5G для нужд критической коммуникации.

Политика Зеленский рассказал об отношении к Бандере Кандидат на пост украинского президента Владимир Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина" рассказал об отношении к тому, что в стране называют проспекты в честь националиста Степана Бандеры.

Происшествия Лесной пожар в Приамурье не угрожает населенным пунктам Угрозы населенным пунктам в Благовещенском районе Приамурья, где ранее из-за лесного пожара эвакуировали детский санаторий, нет, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.