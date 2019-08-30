Политика
ФедералПрессРоссия и Украина начали обмен пленными
В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной прошел обмен пленными. Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка на своей странице в Facebook со ссылкой на представителя Верховной рады Анну Исламову.
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Политика
В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными
Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru 04:56
Происшествия
Из Москвы-реки достали тело бизнесмена, сообщили СМИ
РИА Новости 05:22
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).
РБК 00:00
Происшествия
В Башкирии к поискам пропавшего из комнаты ребенка привлекли водолазов
Российская газета 05:00
Спорт
Рекордсмен мира по плаванию утонул в Енисее
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей во время тренировки в Красноярске.
BFM.ru 00:21
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости вчера в 08:31
Экономика
Росстат заявил о росте уровня бедности в России
При расчете использовалась установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума 11185 руб. При этом численность малоимущего населения во втором квартале 2019 года снизилась по сравнению с первым кварталом того же года - на 1,6%, то есть с 20,9 млн человек до 18,6 млн человек.
Газета.Ru 28 августа в 03:59
Транспорт
На российских дорогах решили ограничить обгоны и перестроения
Среди прочего ведомство предлагает ограничивать скорость движения транспорта на пешеходных переходах до 40-60 километров в час, а также устанавливать там светофоры с кнопкой и камеры для фиксации автомобилей, не уступающих дорогу пешеходам.
Lenta.ru 05:03
Армия и оружие
В акватории Черного моря запущена крылатая ракета
Крылатую ракету "Калибр" запустили в акватории Черного моря.
Вести.Ru вчера в 23:23
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 18:28
Политика
На Украине прошли учения по прекращению транзита газа из России
«Укртрансгаз» и «Нафтогаз» провели совместные учения, в ходе которых были отработаны действия служб на случай полного прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.
RT на русском 05:48
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Футбол
«Спартак» вылетел от «Браги» в Лиге Европы
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Шоу-бизнес
Семья актера Числова не может похоронить его из-за нехватки денег
Семья актера Числова не может похоронить его из-за нехватки денег Артист жил очень скромно.
Экспресс газета 04:31
Политика
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана
ТАСС вчера в 17:26
Политика
Meduza: казаков и ветеранов Донбасса отправят разгонять митинги
Кремль хочет привлечь к разгону митингов в Москве представителей местного казачества и «Союза ветеранов Донбасса», а также активистов связанных с этими организациями, сообщает «Медуза» со ссылками на свои источники близкие к казачеству, МВД и ФСБ.
МР7.ру 03:44
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Политика
Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 11:17
Экономика
Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков
Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Известия 03:56
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 03:51
Кино
Меган Маркл хочет вернуться в кино
Принц Гарри поддержал желание своей супруги герцогини Сассекской Меган Маркл вернуться в кино.
Свободная Пресса 01:03
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском вчера в 17:44
Происшествия
В Японии на заводе прогремел взрыв
В японском городе Нагоя произошел взрыв на заводе.
Московский Комсомолец 02:17
Происшествия
За убийство и изнасилование девушки в Китае казнили таксиста
Сегодня в Китае привели в действие смертный приговор в отношении водителя крупнейшего в стране онлайн-сервиса частных пассажирских перевозок Didi.
RuNews24.ru 05:21
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.
Интерфакс 04:34
Армия и оружие
Россия начала серийное производство военного беспилотника «Орион»
Россия запустила серийное производство разведывательного беспилотника "Орион", рассказал РИА Новости гендиректор компании-разработчика "Кронштадт" Сергей Богатиков.
РИА Новости 04:01