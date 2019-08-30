Политика

ФедералПрессФедералПрессРоссия и Украина начали обмен пленными

В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной прошел обмен пленными. Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка на своей странице в Facebook со ссылкой на представителя Верховной рады Анну Исламову.
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с чего всё началось
Около 03:00 мск в Facebook Генпрокурора Украины Руслана Рябошапки появился
 репост записи сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой о завершении обмена заключенными между Россией и Украиной.
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