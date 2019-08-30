с чего всё началось

В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной прошел обмен пленными. Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка на своей странице в Facebook со ссылкой на представителя Верховной рады Анну Исламову.

Политика В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Экономика Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).

Спорт Рекордсмен мира по плаванию утонул в Енисее Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей во время тренировки в Красноярске.

Политика Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.

Экономика Росстат заявил о росте уровня бедности в России При расчете использовалась установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума 11185 руб. При этом численность малоимущего населения во втором квартале 2019 года снизилась по сравнению с первым кварталом того же года - на 1,6%, то есть с 20,9 млн человек до 18,6 млн человек.

Транспорт На российских дорогах решили ограничить обгоны и перестроения Среди прочего ведомство предлагает ограничивать скорость движения транспорта на пешеходных переходах до 40-60 километров в час, а также устанавливать там светофоры с кнопкой и камеры для фиксации автомобилей, не уступающих дорогу пешеходам.

Политика Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Политика На Украине прошли учения по прекращению транзита газа из России «Укртрансгаз» и «Нафтогаз» провели совместные учения, в ходе которых были отработаны действия служб на случай полного прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Общество Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.

Шоу-бизнес Семья актера Числова не может похоронить его из-за нехватки денег Семья актера Числова не может похоронить его из-за нехватки денег Артист жил очень скромно.

Политика Meduza: казаков и ветеранов Донбасса отправят разгонять митинги Кремль хочет привлечь к разгону митингов в Москве представителей местного казачества и «Союза ветеранов Донбасса», а также активистов связанных с этими организациями, сообщает «Медуза» со ссылками на свои источники близкие к казачеству, МВД и ФСБ.

Кино Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".

Политика Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Экономика Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Общество В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.

Кино Меган Маркл хочет вернуться в кино Принц Гарри поддержал желание своей супруги герцогини Сассекской Меган Маркл вернуться в кино.

Политика Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.

Происшествия В Японии на заводе прогремел взрыв В японском городе Нагоя произошел взрыв на заводе.

Происшествия За убийство и изнасилование девушки в Китае казнили таксиста Сегодня в Китае привели в действие смертный приговор в отношении водителя крупнейшего в стране онлайн-сервиса частных пассажирских перевозок Didi.

Происшествия Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.