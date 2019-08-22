Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»РБК 12:16
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
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с чего всё началось
По последним данным, Москва и Киев обсуждают формулу обмена 33 на 33 человека без учета главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского, рассказал РБК источник, знакомый с ходом переговоров.РБК12:16
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Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
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Экономика
Американской экономике не нужны более низкие ставки - глава ФРБ Канзас-Сити
Сегодня в Джексон-Хоуле стартует ежегодный симпозиум, который организует как раз ФРБ Канзас-Сити.
Обновлено в 09:27
Энергетика
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Армия и оружие
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В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.
Обновлено в 11:53
Политика
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Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должны решать соответствующие органы, ведомство не может поделиться данными.
Обновлено в 12:45
Политика
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Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
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В России предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
В России предложили увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев.
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Происшествия
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Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
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В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
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66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.
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СК и МАК завершили работу на месте аварийной посадки А321
Использовать какие-либо детали с аварийного А321 не планируется.
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