Политика

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»РБК 12:16

Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
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Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

По последним данным, Москва и Киев обсуждают формулу обмена 33 на 33 человека без учета главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского, рассказал РБК источник, знакомый с ходом переговоров.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
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Политика

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Причина и обстоятельства крушения выясняются. Известно, что небольшое воздушное судно рухнуло на кукурузное поле.
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Сотрудник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиками

Инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался от передозировки наркотиками. Об этом сообщает «Пятый канал».
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Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС.
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СК и МАК завершили работу на месте аварийной посадки А321

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