Политика

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»РБК 12:16

Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
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Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

По последним данным, Москва и Киев обсуждают формулу обмена 33 на 33 человека без учета главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского, рассказал РБК источник, знакомый с ходом переговоров.
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