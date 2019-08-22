Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»РБК вчера в 12:16
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
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с чего всё началось
По последним данным, Москва и Киев обсуждают формулу обмена 33 на 33 человека без учета главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского, рассказал РБК источник, знакомый с ходом переговоров.РБКвчера в 12:16
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33 на 33. Журналисты выяснили, как будет проходить обмен пленными между Россией и Украиной
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