Политика

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»РБК вчера в 12:16

Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
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Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

По последним данным, Москва и Киев обсуждают формулу обмена 33 на 33 человека без учета главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского, рассказал РБК источник, знакомый с ходом переговоров.
РБКвчера в 12:16

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Россия и Украина обменяются заключенными по формуле «33 на 33»

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РБК: Россия и Украина договорились передать друг другу по 33 человека

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Новая газетавчера в 12:37

Россия и Украина, по некоторым данным, договорились об обмене удерживаемых граждан по схеме «33 на 33»

Эхо Москвывчера в 17:01

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

РБКвчера в 12:16
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:15, Ашберн
Политика

Кличко заявил об «особом статусе» Севастополя

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Защитник «Андерлехта» Венсан Компани больше не будет исполнять обязанности тренера, а сосредоточится на футболе, сообщает Sky Sports.
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Политика

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Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
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«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

В Петербурге горит склад на площади 4000 квадратных метров

В МЧС заявили, что в Санкт-Петербурге произошло возгорание на складе. Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м.
Обновлено вчера в 09:49
Политика

«Ъ»: обмен 60 заключенными между РФ и Украиной может пройти в августе

На родину могут вернуться украинские моряки, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе Более 60 россиян и украинцев, находящихся под стражей, могут вернуться на родину уже в августе, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:03
Здоровье

Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров

Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву обменять Крым на место России в составе "Большой восьмерки".
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Политика

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Обновлено вчера в 15:23
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено 21 августа в 14:02
Происшествия

Трех полицейских обвинили в изнасиловании проститутки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге троим полицейским предъявлено обвинение в изнасиловании женщины.
Обновлено вчера в 12:21
Наука

Умный браслет предскажет вспышку агрессии при аутизме за минуту до ее начала

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Общество

На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин

Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8

Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в своем Twitter 22 августа отметила абсурдность заявлений политиков, выступающих против возвращения России в состав «большой восьмерки».
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Болсонару прокомментировал заявление Макрона о пожарах в Амазонии

Бразильский лидер Жаир Болсонару прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем эту ситуацию стоит обсудить странам G7.
Обновлено вчера в 20:39
Армия и оружие

Адмирал ВМС США сообщил о готовности к операциям против Венесуэлы

Военно-морские силы США находятся в полной готовности к тем операциям против Венесуэлы, которые будут необходимыми.
Обновлено 20 августа в 01:41
Происшествия

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Футбол

Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена

Как стало известно «Чемпионату», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена.
Обновлено вчера в 13:47
Общество

Медведев осмотрел площадку для проведения WorldSkills

Организаторы ожидают, что WorldSkills посетят до 200 тысяч человек, а в четверг место турнира осмотрел премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:03
Наука

Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье

По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.
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Авто

Самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ

Оказалось, что самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ, расположившиеся на первом и втором месте рейтинга соответственно.
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Обновлено вчера в 07:47
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Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке

Обновлено вчера в 06:31
Политика

Politico: США передумали сокращать финансовую помощь другим странам

Президент США Дональд Трамп отказался от плана заморозить выделение более $4 млрд на оказание помощи другим странам, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:31
Наука

Искусственный интеллект помогает ставить точный диагноз

Цифровизация медицины предполагает еще и улучшение качества предоставляемых услуг и одним из наиболее интересных решений в этой области является использование искусственного интеллекта.
Обновлено 21 августа в 10:22
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