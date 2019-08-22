Политика

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»РБК 12:16

Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Читать в источнике
Комментировать107
с чего всё началось

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

По последним данным, Москва и Киев обсуждают формулу обмена 33 на 33 человека без учета главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского, рассказал РБК источник, знакомый с ходом переговоров.
РБК12:16

Подробнее о событии

Россия и Украина обменяются заключенными по формуле «33 на 33»

URA.Ru12:47

Россия и Украина, по некоторым данным, договорились об обмене удерживаемых граждан по схеме «33 на 33»

Эхо Москвы17:01

Стали известны подробности предстоящего обмена между Россией и Украиной

Lenta.ru12:29

33 на 33. Журналисты выяснили, как будет проходить обмен пленными между Россией и Украиной

Фонтанка.Ру12:40

РБК: обмен заключенными между Россией и Украиной пройдет по формуле «33 на 33»

Новая газета12:37

РБК: Россия и Украина договорились передать друг другу по 33 человека

Дождь12:54

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

РБК12:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Армия и оружие

Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений

Мир оказался в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических абмиций США, заявил исполняющий обязанности постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес

Пережившего инсульт Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр

Обновлено в 06:29
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Гаджеты

Марка Mi Mix больше не принадлежит Xiaomi

Китайская компания Xiaomi не сможет больше выпускать смартфоны под торговой маркой Mix. Об этом пишет RNS со ссылкой на инсайдера.
Обновлено в 04:00
Здоровье

России угрожают эпидемии смертельных лихорадок из-за миграции комаров

Распространение насекомых в южных регионах России из Египта и стран Юго-Восточной Азии грозит населению распространением опасных тропических болезней.
Обновлено в 18:42
Футбол

В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыски

По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

Экипаж «Русских Витязей» выполнил пролет на скорости менее 80 км/час

Экипажи пилотажной группы «Русские Витязи» завершили подготовку к авиасалону МАКС-2019, выполнив квалификационные полеты.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Футбол

Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено в 18:13
Гаджеты

LG представила смартфоны среднего уровня K50S и K40S

Обновлено в 05:18
Политика

Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено 20 августа в 22:05
Происшествия

Посаженного на цепь мальчика на Кубани решила забрать мать

Обновлено в 10:32
Происшествия

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Здоровье

Порядок расчёта зарплаты врачей хотят изменить

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что в России необходимо уходить от системы ставок при расчётах заработной платы врачей.
Обновлено в 03:30
Футбол

Кабелья получил разрыв крестообразных связок колена

Опасения медиков подтвердились. У футболиста, вероятно, разрыв крестообразных связок колена.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Фура перевернулась и затруднила движение на МКАД

«На 91 км внутренней стороны МКАД в результате опрокидывания фуры затруднено движение транспорта», — сообщил собеседник агентства.
Обновлено в 18:46
Футбол

Калиниченко: «Буду огорчён, если увижу Ракицкого в сборной»

Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко рассказал о том, что он думает по поводу ситуации вокруг Ярослава Ракицкого, на данный момент представляющего "Зенит".
Обновлено в 15:44
Политика

Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, в связи с чем могли быть изменены имя и фамилия Владимира Путина в выписке из Росреестра, о чем сообщалось в СМИ, но допускает, что это могло быть сделано в интересах безопасности главы государства.
Обновлено в 09:20
Технологии

Опасные вейпы: у курильщиков нашли неизвестную болезнь легких

В недомоганиях некоторые из пациентов обвиняют опасные вейпы.
Обновлено в 17:57
Происшествия

При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека

В результате ранения получили не менее четырех человек. Такую информацию распространил местный телеканал Fox-11.
Обновлено в 18:19
Шоу-бизнес

После расставания с мужем Лолита перестала готовить

Не считая душевных переживаний и терзаний, расставание со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, похоже, пошло Лолите Милявской на пользу.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Многодетная мать Ким Кардашьян впервые показала сразу всех своих детей

Телезвезда Ким Кардашьян впервые опубликовала фотографию со четырьмя своими детьми в инстаграме. Кадр сделан во время отдыха на Багамах.
Обновлено в 17:17
Политика

Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик

Обновлено в 17:05
Политика

Эксперт: СССР подписал пакт о ненападении с Германией последним

Ранее, в январе 1934 года, был подписан договор о ненападении между Германией и Польшей, пакт Пилсудского – Гитлера.
Обновлено в 13:58
Гаджеты

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone

Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.
Обновлено в 13:19
Общество

Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга

Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
Обновлено в 12:29
Общество

В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:10
Здоровье

Медики назвали способы лечения синдрома беспокойных ног

Медики назвали способы лечения синдрома беспокойных ног, а также назвали причины его возникновения.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке

Обновлено в 06:31
Авто

В компании Hyundai рассказали о новом концепте электрокара

Обновлено в 11:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное