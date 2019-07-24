с чего всё началось

Людмила Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения украинским морякам в виде лишения свободы на меру пресечения в виде поручительства и предложила себя поручителем. Ни о каких решениях по этому вопросу мне не известно.

Договоренность о возвращении украинских моряков достигнута, сообщает телеканал "360" со ссылкой на омбудсмена Украины Людмилу Денисову. Она уточнила, что сейчас российская и украинская стороны оформляются последние документы.

Россия и Украина договорились о возвращении моряков

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