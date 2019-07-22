Армия и оружие

Россия и Турция ведут переговоры по производству деталей для С-400RT на русском 08:38

Россия и Турция ведут переговоры по вопросам лицензионного производства элементов зенитных ракетных комплексов С-400, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
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с чего всё началось
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью турецкому агентству Anadolu
 рассказал, что Москва и Анкара ведут переговоры по вопросу организации совместного лицензионного производства элементов зенитных ракетных систем С-400.
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