с чего всё началось

Россия и Турция ведут переговоры по вопросам лицензионного производства элементов зенитных ракетных комплексов С-400, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Россия и Турция ведут переговоры по производству деталей для С-400

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