с чего всё началось

Москва и Анкара обсудили совместное производство и поставки вертолетов и пассажирских самолетов SSJ 100 и МС-21, а также совместное производство вертолетов. Об этом «России 24» сообщил министр энергетики Александр Новак.

Россия и Турция обсудили совместное производство SSJ100 и МС-21

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