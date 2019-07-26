Политика

Россия и Турция обсудили совместное производство SSJ100 и МС-21РБК 17:48

Москва и Анкара обсудили совместное производство и поставки вертолетов и пассажирских самолетов SSJ 100 и МС-21, а также совместное производство вертолетов. Об этом «России 24» сообщил министр энергетики Александр Новак.
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с чего всё началось
В промышленности у нас речь идёт о поставках самолётов, о создании совместного предприятия по производству вертолётов, — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 24
».
News.ru13:46

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Турция подумывает о закупке SSJ-100

Газета.Ru19:41

Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ 100 и МС-21

Известия13:50

Россия и Турция обсудили поставки самолетов SSJ 100 и МС-21

РЕН ТВ13:39

Россия и Турция обсудили поставку самолетов и производство вертолетов

Вести.Ru13:54

Россия и Турция обсудили закупку самолетов SSJ-100 и МС-21

Московский Комсомолец13:44

Россия и Турция обсудили совместное производство самолётов SSJ-100

RT на русском15:45

Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21

ТАСС13:28
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 22:38, Ашберн
Экономика

В России предупредили о риске подорожания кондитерских изделий

Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5—7%. Об этом сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 21:06
Общество

Гребень паводка пройдет еще четыре района Приамурья

Как рассказали в правительстве области, к селу Мазаново гребень спустится 28-29 июля, затем он двинется к Серышевскому, Свободненскому, Белогорскому и - 30-31 июля - Благовещенскому районам.
Обновлено в 22:25
Политика

Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом

В ходе беседы президенты Украины и США договорились обсудить взаимодействие между странами во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.
Обновлено вчера в 13:33
Авто

В России растут продажи дизельных автомобилей с пробегом

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом, оснащенных дизельными двигателями, по итогам 5 месяцев 2019 года составил почти 120 тыс. единиц.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Пять автомобилей столкнулись на МКАД

На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено в 17:45
Происшествия

В Казани поссорившиеся родители бросили годовалую дочку на обочине

Обновлено в 14:00
Игры

Три части DOOM вышли на iOS, Android и Nintendo Switch

Для Nintendo Switch предлагается DOOM 3 и его студия Bethesda оценила в 623 рубля.
Обновлено в 16:17
Происшествия

С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину

Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 16:18
Происшествия

Землетрясения на Филиппинах унесли жизни 5 человек

В результате двух землетрясений, произошедших в субботу, 27 июля, на Филиппинах, погибли, по меньшей мере, пять человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено в 21:16
Политика

Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Футбол

«Атлетико» разгромил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов

"Атлетико" разгромил "Реал" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча проходила в американском Ист-Ратерфорде.
Обновлено в 22:32
Общество

Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44
Политика

ВЦИОМ сообщил о росте уровня доверия россиян Путину

Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина вырос до 62,2%. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, который провел соответствующий опрос с 15 по 21 июля.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»

Обновлено в 14:36
Шоу-бизнес

Состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 14:39
Спорт

Берналь вышел в лидеры общего зачета «Тур де Франс» после 19-го этапа

Колумбийский велогонщик Эган Берналь из команды Ineos возглавил генеральную классификацию "Тур де Франс" после 19-го этапа, который был остановлен из-за непогоды.
Обновлено в 12:38
Политика

США потребовали от россиянина Винника $100 млн

Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США.
Обновлено в 20:27
Общество

Путин подписал закон о праве работника выбирать зарплатный банк

Владимир Путин подписал закон о праве работника самому выбрать зарплатный банк и о штрафе работодателя за несоблюдение этого права.
Обновлено в 12:37
Транспорт

Тушинский тоннель в Москве закроют на ночной ремонт

Обновлено в 14:54
Происшествия

Школьник нашел на юге Китая 11 ископаемых яиц динозавра

Китайский школьник обнаружил гнездо в овраге, в котором находились 11 окаменелых яиц динозавров.
Обновлено в 01:09
Наука

В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям

Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.
Обновлено в 11:21
Культура

НТВ спешно удаляет трейлер «Чернобыля»

Телекомпания НТВ удаляет трейлер сериала собственного производства «Чернобыль», который готовится к выходу в этом году, из соцсетей, мессенджеров и из Сети.
Обновлено в 18:01
Космос

Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые

Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие

В Госдуме ответили на жалобы украинских пограничников на «зеленый луч»

Ранее пресс-служба ООС сообщила, что с кораблей ФСБ России начались «сеансы освещения наших судов зеленым лучом» продолжительностью по несколько минут.
Обновлено в 09:48
Футбол

«Вильярреал» подписал игрока «Фулхэма»

Уроженец Камеруна стал игроком "Фулхэма" в 2018 году после его трансфера из "Марселя". В сезоне 2018/19 полузащитник провёл 22 матча.
Обновлено в 15:39
Происшествия

В Царском Селе иностранные туристы побили россиянку в очереди в музей

В Пушкине сотрудники Росгвардии задержали двух туристов из Юго-Восточной Азии, которые подрались с россиянкой в очереди у входа в музей-заповедник "Царское село".
Обновлено в 09:23
Происшествия

«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины

38-летний Шустов нанес около 20 ударов ножом Наталье на почве ревности.
Обновлено в 16:16
Происшествия

Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой

В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%

Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
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