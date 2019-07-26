Политика
Россия и Турция обсудили совместное производство SSJ100 и МС-21РБК 17:48
Москва и Анкара обсудили совместное производство и поставки вертолетов и пассажирских самолетов SSJ 100 и МС-21, а также совместное производство вертолетов. Об этом «России 24» сообщил министр энергетики Александр Новак.
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с чего всё началось
В промышленности у нас речь идёт о поставках самолётов, о создании совместного предприятия по производству вертолётов, — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 24».News.ru13:46
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Экономика
В России предупредили о риске подорожания кондитерских изделий
Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5—7%. Об этом сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 21:06
Общество
Гребень паводка пройдет еще четыре района Приамурья
Как рассказали в правительстве области, к селу Мазаново гребень спустится 28-29 июля, затем он двинется к Серышевскому, Свободненскому, Белогорскому и - 30-31 июля - Благовещенскому районам.
Обновлено в 22:25
Политика
Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом
В ходе беседы президенты Украины и США договорились обсудить взаимодействие между странами во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.
Обновлено вчера в 13:33
Авто
В России растут продажи дизельных автомобилей с пробегом
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом, оснащенных дизельными двигателями, по итогам 5 месяцев 2019 года составил почти 120 тыс. единиц.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено в 17:45
Игры
Три части DOOM вышли на iOS, Android и Nintendo Switch
Для Nintendo Switch предлагается DOOM 3 и его студия Bethesda оценила в 623 рубля.
Обновлено в 16:17
Происшествия
С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину
Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 16:18
Происшествия
Землетрясения на Филиппинах унесли жизни 5 человек
В результате двух землетрясений, произошедших в субботу, 27 июля, на Филиппинах, погибли, по меньшей мере, пять человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено в 21:16
Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Футбол
«Атлетико» разгромил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов
"Атлетико" разгромил "Реал" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча проходила в американском Ист-Ратерфорде.
Обновлено в 22:32
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44
Политика
ВЦИОМ сообщил о росте уровня доверия россиян Путину
Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина вырос до 62,2%. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, который провел соответствующий опрос с 15 по 21 июля.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 14:39
Спорт
Берналь вышел в лидеры общего зачета «Тур де Франс» после 19-го этапа
Колумбийский велогонщик Эган Берналь из команды Ineos возглавил генеральную классификацию "Тур де Франс" после 19-го этапа, который был остановлен из-за непогоды.
Обновлено в 12:38
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 млн
Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США.
Обновлено в 20:27
Общество
Путин подписал закон о праве работника выбирать зарплатный банк
Владимир Путин подписал закон о праве работника самому выбрать зарплатный банк и о штрафе работодателя за несоблюдение этого права.
Обновлено в 12:37
Транспорт
Тушинский тоннель в Москве закроют на ночной ремонт
Обновлено в 14:54
Происшествия
Школьник нашел на юге Китая 11 ископаемых яиц динозавра
Китайский школьник обнаружил гнездо в овраге, в котором находились 11 окаменелых яиц динозавров.
Обновлено в 01:09
Наука
В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям
Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.
Обновлено в 11:21
Культура
НТВ спешно удаляет трейлер «Чернобыля»
Телекомпания НТВ удаляет трейлер сериала собственного производства «Чернобыль», который готовится к выходу в этом году, из соцсетей, мессенджеров и из Сети.
Обновлено в 18:01
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
В Госдуме ответили на жалобы украинских пограничников на «зеленый луч»
Ранее пресс-служба ООС сообщила, что с кораблей ФСБ России начались «сеансы освещения наших судов зеленым лучом» продолжительностью по несколько минут.
Обновлено в 09:48
Футбол
«Вильярреал» подписал игрока «Фулхэма»
Уроженец Камеруна стал игроком "Фулхэма" в 2018 году после его трансфера из "Марселя". В сезоне 2018/19 полузащитник провёл 22 матча.
Обновлено в 15:39
Происшествия
В Царском Селе иностранные туристы побили россиянку в очереди в музей
В Пушкине сотрудники Росгвардии задержали двух туристов из Юго-Восточной Азии, которые подрались с россиянкой в очереди у входа в музей-заповедник "Царское село".
Обновлено в 09:23
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
38-летний Шустов нанес около 20 ударов ножом Наталье на почве ревности.
Обновлено в 16:16
Происшествия
Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37