Политика

Россия и Турция обсудили совместное производство SSJ100 и МС-21РБК 17:48

Москва и Анкара обсудили совместное производство и поставки вертолетов и пассажирских самолетов SSJ 100 и МС-21, а также совместное производство вертолетов. Об этом «России 24» сообщил министр энергетики Александр Новак.
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с чего всё началось
В промышленности у нас речь идёт о поставках самолётов, о создании совместного предприятия по производству вертолётов, — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 24
».
News.ru13:46

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Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ 100 и МС-21

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Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21

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