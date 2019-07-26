Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21ТАСС вчера в 13:28
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам прошедшего в Анталье заседания межправительственной российско-турецкой комиссии.
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с чего всё началось
В промышленности у нас речь идёт о поставках самолётов, о создании совместного предприятия по производству вертолётов, — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 24».News.ruвчера в 13:46
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Общество
Жара в Европе побила все рекорды
Обновлено 25 июля в 21:00
Политика
Журналистка объяснила, почему в бывшей ГДР хотят сближения с Россией
Большинство жителей Восточной Германии хотели бы сближения с Россией, об этом говорится в статье, опубликованной немецкой газетой Der Tagesspiegel.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Иностранные туристы избили россиянку в Царском Селе
Обновлено вчера в 11:13
Политика
К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 21:06
Кино
«Аладдин» собрал в прокате более миллиарда долларов
Обновлено вчера в 13:51
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено вчера в 23:03
Баскетбол
Сборная США не планирует приглашать Кармело Энтони
Сборная США не планирует задействовать форварда Кармело Энтони. Об этом рассказал инсайдер Шэмс Чарания.
Обновлено вчера в 16:12
Гаджеты
Xiaomi выпустит новые игровые ноутбуки с графикой NVIDIA GeForce
Ранее Xiaomi уже выпускала ноутбуки игрового класса.
Обновлено вчера в 10:25
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой
Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 18:46
Общество
Путин пригласил пострадавших от наводнения на морской парад
Обновлено 25 июля в 05:00
Авто
Названы самые популярные бонусы при покупке автомобиля
Эксперты аналитической службы автомобильной группы «Авилон» провели опрос и узнали о самых востребованных бонусах при покупке машины.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
Более 50 палестинцев ранены в столкновениях с израильскими военными
Обновлено вчера в 19:01
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Политика
Названы главные враги Зеленского
Украинский политолог Виктор Небоженко назвал людей, которые теоретически являются главными врагами действующего украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Дума предложила ограничить иностранное владение крупных сайтов
В Госдуму внесен законопроект, который предполагает ограничение на иностранное владение значимых в России интернет-ресурсов.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Российские моряки с задержанного Украиной танкера прибыли в Кишинев
Из молдавской столицы моряки вылетят в аэропорт "Домодедово". Напомним, что инцидент произошел в порту Измаил Одесской области Украины.
Обновлено 25 июля в 16:53
Происшествия
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми. Об этом информирует AFP со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 23:15
Авто
Россиянин продает «машину Гагарина» за 17 млн рублей
Как уверяет россиянин, 20 мая 1962 года на этом автомобиле в Хабаровск приезжал первый космонавт Юрий Гагарин.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Политолога пытались заставить целовать украинскую землю
На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено вчера в 20:45
Армия и оружие
Разработчик рассказал об испытаниях новейшего «летающего радара» А-100
Программа испытаний российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" идет по графику, заявил РИА Новости генеральный директор концерна "Вега" (входит в холдинг Росэлектроника госкорпорации "Ростех") Вячеслав Михеев.
Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
По данным румынского агентства Mediafax, Россия якобы должна была доставить в Сербию 30 танков Т-72Б3 и 30 бронетранспортеров.
Обновлено вчера в 12:12
Здоровье
Обнаружена опасность средств для отпугивания комаров
Врачи рассказали, какую опасность для здоровья человека могут представлять средства для отпугивания комаров.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Два человека погибли в Южной Корее при обрушении в ночном клубе
Два человека погибли и не менее десяти пострадали в результате обрушения конструкции в одном из ночных клубов южнокорейского города Кванджу в ночь на субботу, сообщило агентство "Рёнхап".
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал фото с Аллой Пугачевой, сделанное 35 лет назад
Снимок 35-летней давности артист опубликовал на своей странице в сети Instagram.В середине 80-х годов Игорь Николаев и Алла Пугачева посетили Владивосток, где оказались в гостях у моряков на военной лодке.
Обновлено вчера в 09:13
Футбол
В «Уфе» заявили, что Заболотный хочет играть у них
Ранее сообщалось, что Заболотного хотят отправить в «Сочи», куда уже отправились четыре бывших зенитовца — нападающий Дмитрий Полоз, защитники Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов и Эльмир Набиуллин.
Обновлено вчера в 06:14