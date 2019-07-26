с чего всё началось

Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам прошедшего в Анталье заседания межправительственной российско-турецкой комиссии.

Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21

Политика Журналистка объяснила, почему в бывшей ГДР хотят сближения с Россией Большинство жителей Восточной Германии хотели бы сближения с Россией, об этом говорится в статье, опубликованной немецкой газетой Der Tagesspiegel.

Политика К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.

Политика В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Политика США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.

Баскетбол Сборная США не планирует приглашать Кармело Энтони Сборная США не планирует задействовать форварда Кармело Энтони. Об этом рассказал инсайдер Шэмс Чарания.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Политика Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Политика Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.

Авто Названы самые популярные бонусы при покупке автомобиля Эксперты аналитической службы автомобильной группы «Авилон» провели опрос и узнали о самых востребованных бонусах при покупке машины.

Энергетика Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.

Политика Названы главные враги Зеленского Украинский политолог Виктор Небоженко назвал людей, которые теоретически являются главными врагами действующего украинского президента Владимира Зеленского.

Политика Дума предложила ограничить иностранное владение крупных сайтов В Госдуму внесен законопроект, который предполагает ограничение на иностранное владение значимых в России интернет-ресурсов.

Политика Российские моряки с задержанного Украиной танкера прибыли в Кишинев Из молдавской столицы моряки вылетят в аэропорт "Домодедово". Напомним, что инцидент произошел в порту Измаил Одесской области Украины.

Происшествия Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми. Об этом информирует AFP со ссылкой на местные власти.

Авто Россиянин продает «машину Гагарина» за 17 млн рублей Как уверяет россиянин, 20 мая 1962 года на этом автомобиле в Хабаровск приезжал первый космонавт Юрий Гагарин.

Общество Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Политика Политолога пытались заставить целовать украинскую землю На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.

Армия и оружие Разработчик рассказал об испытаниях новейшего «летающего радара» А-100 Программа испытаний российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" идет по графику, заявил РИА Новости генеральный директор концерна "Вега" (входит в холдинг Росэлектроника госкорпорации "Ростех") Вячеслав Михеев.

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии По данным румынского агентства Mediafax, Россия якобы должна была доставить в Сербию 30 танков Т-72Б3 и 30 бронетранспортеров.

Здоровье Обнаружена опасность средств для отпугивания комаров Врачи рассказали, какую опасность для здоровья человека могут представлять средства для отпугивания комаров.

Происшествия Два человека погибли в Южной Корее при обрушении в ночном клубе Два человека погибли и не менее десяти пострадали в результате обрушения конструкции в одном из ночных клубов южнокорейского города Кванджу в ночь на субботу, сообщило агентство "Рёнхап".

Шоу-бизнес Игорь Николаев показал фото с Аллой Пугачевой, сделанное 35 лет назад Снимок 35-летней давности артист опубликовал на своей странице в сети Instagram.В середине 80-х годов Игорь Николаев и Алла Пугачева посетили Владивосток, где оказались в гостях у моряков на военной лодке.