с чего всё началось

Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам прошедшего в Анталье заседания межправительственной российско-турецкой комиссии.

Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21

Общество Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы Рособрнадзор издал приказ о минимальном количестве баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в высшие учебные заведения.

Политика Крым ответил на предложение пустить поезда с Украины на полуостров По мнению просителя, украинцы вынуждены переплачивать нелегальным перевозчикам, чтобы попасть на территорию Крыма.

Происшествия Пять человек погибли во время землетрясения на Филиппинах Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа».

Общество В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.

Происшествия В США нашли мужское тело с пришитой женской головой В центре сотрудники ФБР нашли головы, руки и ноги в ведрах, холодильник с мужскими половыми органами, голову женщины, пришитую к мужскому торсу, висящему на стене «как Франкенштейн», а также сваленные друг на друга части тел без опознавательных ярлыков.

Происшествия Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.

Футбол Клуб Бекхэма подписал первых двух игроков Новый клуб "Интер Майами" объявил о подписании первых игроков. Новичками стали вингер Матиас Пеллегрини и форвард Хулиан Карранса.

Авто Названы топ-10 марок авто с наивысшим экологическим классом в РФ В начале 2019 года в России насчитывалось 264 тыс. легковых автомобилей с наивысшим экологическим классом («Евро-6»), что составляет всего 0,6% от всего автопарка страны.

Политика В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.

Наука Люди неправильно едят яблоки, выяснили ученые Ученые из Технологического университета Граца (Австрия) выяснили, что большинство людей неверно едят яблоки.

Армия и оружие Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.

Политика Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.

Армия и оружие Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.

Происшествия В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.

Политика ЦАР отозвала признание независимости Косово Центрально-Африканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенного Косово, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.

Политика Трамп порассуждал о вражде с Россией По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.