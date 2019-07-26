Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21ТАСС вчера в 13:28
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам прошедшего в Анталье заседания межправительственной российско-турецкой комиссии.
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с чего всё началось
В промышленности у нас речь идёт о поставках самолётов, о создании совместного предприятия по производству вертолётов, — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 24».News.ruвчера в 13:46
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Общество
Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Рособрнадзор издал приказ о минимальном количестве баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в высшие учебные заведения.
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Политика
Крым ответил на предложение пустить поезда с Украины на полуостров
По мнению просителя, украинцы вынуждены переплачивать нелегальным перевозчикам, чтобы попасть на территорию Крыма.
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Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
Обновлено в 01:30
Происшествия
Участники ЧМ в Кванджу пострадали при обрушении крыши ночного клуба
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
Пять человек погибли во время землетрясения на Филиппинах
Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 22:43
Общество
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
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Происшествия
Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»
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Происшествия
В США нашли мужское тело с пришитой женской головой
В центре сотрудники ФБР нашли головы, руки и ноги в ведрах, холодильник с мужскими половыми органами, голову женщины, пришитую к мужскому торсу, висящему на стене «как Франкенштейн», а также сваленные друг на друга части тел без опознавательных ярлыков.
Обновлено вчера в 18:31
Шоу-бизнес
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актрисы Инны Чуриковой
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия
Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии
Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:26
Футбол
Клуб Бекхэма подписал первых двух игроков
Новый клуб "Интер Майами" объявил о подписании первых игроков. Новичками стали вингер Матиас Пеллегрини и форвард Хулиан Карранса.
Обновлено в 00:40
Авто
Названы топ-10 марок авто с наивысшим экологическим классом в РФ
В начале 2019 года в России насчитывалось 264 тыс. легковых автомобилей с наивысшим экологическим классом («Евро-6»), что составляет всего 0,6% от всего автопарка страны.
Обновлено в 01:40
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
Ранее сообщалось, что был арестован мужчина, убивший мать на глазах детей.
Обновлено вчера в 16:16
Футбол
Московское «Динамо» обыграло «Урал» всухую
Обновлено в 00:07
Политика
В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию
Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
Обновлено вчера в 16:06
Авто
Обязательный переход на госномера нового образца отложили на год
Переход на госномера нового образца отложили на один год.
Обновлено вчера в 08:59
Наука
Люди неправильно едят яблоки, выяснили ученые
Ученые из Технологического университета Граца (Австрия) выяснили, что большинство людей неверно едят яблоки.
Обновлено в 01:37
Футбол
Гарет Бэйл перейдет в китайский клуб
Обновлено вчера в 16:19
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенного Косово, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Обновлено в 02:58
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать
ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
Обновлено вчера в 18:21
Политика
Трамп порассуждал о вражде с Россией
По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
Обновлено вчера в 18:18
Футбол
«Оренбург» арендовал нападающего «Локомотива» и защитника «Крыльев»
«Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходах нападающего московского «Локомотив» Артема Галаджана и игрока обороны самарских «Крыльев Советов» Георгия Зотова.
Обновлено вчера в 12:41
Игры
Легендарные Doom и Doom II стали доступны на всех смартфонах
Обновлено в 02:30