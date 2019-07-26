Политика

Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21ТАСС вчера в 13:28

Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам прошедшего в Анталье заседания межправительственной российско-турецкой комиссии.
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с чего всё началось
В промышленности у нас речь идёт о поставках самолётов, о создании совместного предприятия по производству вертолётов, — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 24
».
News.ruвчера в 13:46

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Турция подумывает о закупке SSJ-100

Газета.Ruвчера в 19:41

Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ 100 и МС-21

Известиявчера в 13:50

Россия и Турция обсудили закупку самолетов SSJ-100 и МС-21

Московский Комсомолецвчера в 13:44

Россия и Турция обсудили поставку самолетов и производство вертолетов

Вести.Ruвчера в 13:54

Россия и Турция обсудили совместное производство самолётов SSJ-100

RT на русскомвчера в 15:45

Россия и Турция обсудили поставки самолетов SSJ 100 и МС-21

РЕН ТВвчера в 13:39

Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21

ТАССвчера в 13:28
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
Экономика

В России могут подорожать сладости из-за роста НДС на пальмовое масло

В России могут подорожать кондитерские изделия из-за роста НДС на пальмовое масло, пишет газета «Известия» со ссылкой на Московскую торгово-промышленную палату.
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Политика

Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией

Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 02:42
Политика

Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США

Как сообщалось, 25 июля американский лидер Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого договорились предметно обсудить практические вопросы двустороннего взаимодействия во время визита главы Украины в Соединённые Штаты.
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Общество

Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».
Обновлено в 03:01
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве

Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
Обновлено в 01:46
Политика

Зеленский прибыл в Одессу в экономклассе

Обновлено в 03:39
Космос

В Японии частная ракета после запуска упала в море

Обновлено в 03:51
Экономика

«Яндекс.Такси» впервые за четыре года получило прибыль

До сих пор с конца 2015 г. квартальные EBITDA сервиса заказа такси были отрицательными из-за инвестиций в расширение бизнеса и завоевание доли рынка.
Обновлено вчера в 06:46
Политика

К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ

Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено вчера в 11:40
Общество

В Иркутской области поднялся уровень воды в реках Белая и Бирюса

Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

Врачи сообщили, что состояние Инны Чуриковой остается тяжелым

"Состояние тяжелое", - сказал ТАСС собеседник агентства.
Обновлено в 03:46
Политика

Дипломаты встретились с российскими моряками с танкера Stena Impero

«Российские дипломаты встретились с нашими гражданами — членами экипажа задержанного танкера Stena Impero», — указано в сообщении.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Башкирии врач применил оружие против буйного посетителя

Явившийся в морг нетрезвый гражданин 50 лет устроил скандал с требованием отдать ему труп жены, которая недавно скончалась.
Обновлено в 03:37
Гаджеты

СМИ узнали сроки запуска Apple Card

Пользователи iPhone смогут оформить карту через приложение Wallet, которое получит поддержку Apple Card в рамках обновления операционной системы до iOS 12.4.
Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес

Наташа Королева вслед за Бабкиной опубликовала фото в ванне

Внимательные подписчики Натальи сразу обратили внимание, что буквально на днях похожую фотографию выкладывала ее коллега по сцене Надежда Бабкина, которая отдыхала на Алтае и делала различные омолаживающие процедуры.
Обновлено в 00:44
Происшествия

Участники чемпионата мира пострадали от обрушения в ночном клубе

Обновлено в 02:58
Происшествия

По центру Киева пробежали шестеро голых мужчин в галстуках

В центре Киева шестеро голых мужчин в галстуках устроили пробежку по улице Крещатик в сторону площади Независимости.
Обновлено вчера в 21:15
Наука

Атомы ослабят лазер без поглощения фотонов

Благодаря постселекции облако атомов в основном состоянии может гасить и усиливать падающий на него лазерный луч даже в том случае, если состояние атомов не изменяется.
Обновлено вчера в 06:06
Политика

Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа

Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 10:33
Интернет

Власти Австралии могут создать орган, следящий за Google и Facebook

Власти Австралии хотят организовать орган, который будет следить за работой Google и Facebook.
Обновлено в 00:56
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Украинцы подписали новую петицию об увольнении главы офиса президента

Петиция с требованием уволить главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана набрала на сайте главы государства необходимые для ее рассмотрения 25 000 голосов.
Обновлено в 04:21
Хоккей

Бучневич подписал новый контракт с «Рейнджерс»

24-летний россиянин подписал новый двухлетний контракт с клубом из Нью-Йорка. Бучневич находился в статусе ограниченно свободного агента.
Обновлено в 02:30
Транспорт

В Петербурге в День ВМФ полностью перекроют участок КАД

Обновлено в 03:57
Происшествия

В США нашли мужское тело с пришитой женской головой

В центре сотрудники ФБР нашли головы, руки и ноги в ведрах, холодильник с мужскими половыми органами, голову женщины, пришитую к мужскому торсу, висящему на стене «как Франкенштейн», а также сваленные друг на друга части тел без опознавательных ярлыков.
Обновлено вчера в 18:31
Футбол

Кабелля рассказал о причинах перехода в «Краснодар»

Ранее сообщалось, что «Краснодар» объявил о трансфере футболиста «Сент-Этьена» Кабелля.
Обновлено в 04:12
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

В начале следующей недели москвичей ожидает резкое похолодание, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В строящемся доме полузащитника «Арсенала» Эль-Ненни обнаружен труп

В строящемся загородном доме полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни в Египте обнаружено мертвое неопознанное тело.
Обновлено в 03:05
Футбол

Месси может подписать бессрочный контракт с «Барселоной»

Обновлено в 00:15
Экономика

«Известия»: ЕАЭС намерен утвердить общую ставку акциза на сигареты

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует через полгода подписать соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия.
Обновлено вчера в 20:47
Общество

Названы самые стыдные ошибки в речи

Ученые рассказали о топ-10 ошибках в речи, за которые бывает стыдно людям, говорящим на русском языке.
Обновлено в 02:48
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