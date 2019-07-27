Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21ТАСС 13:28
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам прошедшего в Анталье заседания межправительственной российско-турецкой комиссии.
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с чего всё началось
В промышленности у нас речь идёт о поставках самолётов, о создании совместного предприятия по производству вертолётов, — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 24».News.ru13:46
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Космос
Основной прибор спутника «Электро-Л» работает с ограничениями
Основная целевая аппаратура метеорологического спутника "Электро-Л" №2, выведенного на орбиту в 2015 году, работает с ограничениями, сообщает Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета".
Обновлено в 20:06
Политика
Верховный суд США разрешил Трампу тратить на стену деньги Пентагона
Верховный суд Соединенных Штатов разрешил администрации президента США Дональда Трампа использовать $2,5 млрд из средств Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 20:20
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено в 14:51
Наука
Капсула Hyperloop разогналась до 463 километров в час
Капсула команды разогналась до скорости 463 километра в час, установив новый рекорд.
Обновлено 23 июля в 09:16
Интернет
В WhatsApp обновится функционал
Разработчики мессенджера WhatsApp приступили к созданию системы, которая не будет привязана к приложению на мобильном телефоне.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 14:39
Космос
Астероид размером со Статую Свободы проскочил мимо Земли
Обновлено в 13:40
Политика
Волкер посетил линию разграничения в Донбассе
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посетил линию разграничения сторон конфликта в Донбассе, сообщает пресс-центр так называемой Операции объединенных сил.
Обновлено в 20:25
Футбол
«Милан» договорился с «Лиллем» о переходе нападающего Леао
Как сообщает RMC Sport, клубы достигли договоренности о переходе португальского нападающего в итальянскую команду.
Обновлено в 16:16
Спорт
Ефимова выиграла золото чемпионата мира
Сборная России по плаванию выиграла первую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:23
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Обновлено в 09:49
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 млн
Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США.
Обновлено в 20:27
Здоровье
Девушку из Дубны с неизлечимой болезнью признали инвалидом после публикации RT
Ранее девушка с болезнью Крона, вынужденная передвигаться на костылях, лишилась статуса инвалида после достижения совершеннолетия и потеряла возможность получать бесплатные лекарства.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Под Павловском вечером встали электрички
Несколько электричек из Петербурга встали на путях вечером в пятницу, 26 июля. Пассажиры сидели в вагонах на жаре уже около получаса.
Обновлено в 12:59
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ
Обновлено в 15:03
Происшествия
Семь человек госпитализировано после ДТП в Канаде
В результате ДТП пострадали семеро человек, состояние одного из них оценивается как критическое, еще двое находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 20:14
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Петербурге экс-полицейского арестовали за убийство друга из-за долга
Колпинский районный суд Петербурга арестовал петербуржца, который обвиняется в убийстве друга из-за долга.
Обновлено в 14:57
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено в 10:18
Авто
Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа
В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.
Обновлено в 09:46
Здоровье
Власти Подмосковья поддержат родителей новорожденных четверняшек
Власти Подмосковья окажут поддержку семье Михайловых, в которой родились четверо детей, заявил губернатор Андрей Воробьев.
Обновлено в 10:46
Наука
Микророботов научили атаковать раковые опухоли
Возникшая в результате химическая реакция производила пузырьки водорода, которые позволили капсулам перемещаться вокруг опухоли, постепенно выделяя лекарство.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Трамп не увидел причин враждовать с Россией
Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.
Обновлено в 17:48
Экономика
Акции «Яндекс» упали на фоне нового законопроекта
Характерно, что резкое падение акций зафиксировано после внесения в Государственную думу России законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых для развития информационной инфраструктуры России интернет-ресурсах.
Обновлено в 19:05
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Политика
Лавров выступил на встрече глав МИД БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59