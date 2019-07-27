с чего всё началось

Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам прошедшего в Анталье заседания межправительственной российско-турецкой комиссии.

Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21

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