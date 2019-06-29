Россия и Саудовская Аравия продлят ограничение нефтедобычиМетагазета вчера в 07:41

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК об ограничении нефтедобычи. Как сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Осаке (Япония) по итогам саммита G20, действие документа будет пролонгировано на тот же объем и на срок от полугода и более.

Политика Песков: На G20 многие соглашались с Путиным по Украине Ранее Песков сообщил о готовящейся встрече министров иностранных дел и министров обороны стран, участвующих в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина).

Происшествия Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Единоборства Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.

Политика Матвиенко прокомментировала отношения России с Грузией Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нынешние грузинские власти делают всё, чтобы разорвать отношения между Москвой и Тбилиси.

Политика Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20 Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.

Армия и оружие Россия продает С-400, а для себя создает «пятисотый» В России начали изготавливать комплексы С-500, рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" глава Ростеха Сергей Чемезов.

Общество Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.

Футбол «Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.

Наука Ученые обнаружили новое свойство света В своей статье, опубликованной в журнале Science, группа описывает, как им удалось обнаружить новое свойство и возможное его использование.

Происшествия Жену Цеповяза задержали за вымогательство Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.

Кино Умерла актриса Евгения Дембская Советская актриса Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99 году жизни 29 июня.

Политика Путин прилетел в Иркутскую область Президент прибыл с внеплановым визитом из-за паводка Президент РФ Владимир Путин, возвращаясь из Японии после саммита G20, прибыл в Иркутскую область.

Наука Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.

Политика Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в неловкой ситуации на саммите G20 в японской Осаке.

Происшествия «Рольф» пообещал выполнить все обязательства перед клиентами Автодилер «Рольф» выполнит все взятые обязательства перед своими клиентами. Такое заявление сделали в компании 30 июня, передаёт ТАСС.

Армия и оружие Индия подписала соглашение на покупку ракет для вертолётов у РФ Индия подписала соглашение о покупке у России противотанковых управляемых ракет (ПТУР) для стоящих на вооружении индийских ВВС вертолётов Ми-35.

Происшествия 15-летний подросток зарезал мужчину в Ленобласти из-за замечания По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, причиной нападения стал дорожный конфликт, произошедший недалеко от магазина — 15-летний юноша ехал на скутере и не пропустил мужчину.

Политика Чемезов оценил свою влиятельность в России Глава «Ростеха» Сергей Чемезов не ощущает себя одним из самых влиятельных людей в России.

Хоккей Николай Хабибулин станет тренером вратарей в лагере развития СКА Олимпийский чемпион 1992 года Николай Хабибулин станет тренером вратарей в лагере развития СКА.

Происшествия За сутки в зоне паводка в иркутском Тулуне спасли более 100 животных Сотрудники МЧС и кинологи за сутки спасли в зоне паводка в городе Тулуне Иркутской области свыше 100 животных.

Кино Минобороны создаст cобственную киностудию в парке «Патриот» Минобороны России создает собственную киностудию, которая будет размещаться в подмосковном парке «Патриот».

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.