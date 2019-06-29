Энергетика
Россия и Саудовская Аравия продлят ограничение нефтедобычиМетагазета 07:41
Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК об ограничении нефтедобычи. Как сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Осаке (Япония) по итогам саммита G20, действие документа будет пролонгировано на тот же объем и на срок от полугода и более.
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