Энергетика
Россия и Саудовская Аравия продлят ограничение нефтедобычиМетагазета вчера в 07:41
Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК об ограничении нефтедобычи. Как сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Осаке (Япония) по итогам саммита G20, действие документа будет пролонгировано на тот же объем и на срок от полугода и более.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
Гаджеты
Первым смартфонам Samsung Galaxy исполнилось 10 лет
Обновлено в 14:22
Армия и оружие
В России начинается производство С-500
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Космос
Компания Маска SpaceX потеряла три спутника
Компания Илона Маска SpaceX признала потерю трех спутников из 60, направленных на орбиту для реализации проекта Starlink по созданию всепланетной системы высокоскоростного интернета.
Обновлено в 15:56
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Спорт
Россиянки пробились в плей-офф Евробаскета с одной победой
Обновлено в 15:29
Экономика
Дмитрий Бутрин — о том, из-за чего на самом деле спорят ЦБ и Минэкономики
Гораздо важнее следующее: «Поддерживать уровень совокупного спроса для стабильной инфляции — задача Банка России»: если в ЦБ и Минэкономики и есть реальные расхождения, то они в этом, а не в том, поддержали ли кредиты населению рост ВВП в первом квартале (безусловно, поддержали, и печально, что только они).
Обновлено в 18:01
Автоспорт
Стюарды не стали наказывать Макса Ферстаппена
Обновлено в 13:56
Происшествия
В США десять человек погибли в результате крушения самолета
Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас, сообщает местный телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.
Обновлено в 19:16
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Футбол
Портнягин и Корян покинули «Локомотив»
Обновлено в 11:34
Авто
Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий
Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Средства ПВО Сирии обезвредили израильские ракеты в небе над Дамаском
«Наша система ПВО перехватила вражеские ракеты, выпущенные израильскими военными самолетами из ливанского воздушного пространства в направлении некоторых наших военных позиций в Хомсе и окрестностей Дамаска», — цитирует источник агентство.
Обновлено в 18:43
Общество
В России вступил в силу запрет госзакупок импортных вин
В России с 1 июля вступает в силу запрет на закупку вина зарубежного производству для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 18:20
Общество
Sina (Китай): русское боевое искусство и китайское кунг-фу – кто победит? (Baijiahao)
В этом году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.
Обновлено в 17:06
Шоу-бизнес
Любовь Казарновская показала загородный дом
Обновлено в 00:00
Происшествия
Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве
Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Политика
Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России
У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено в 14:42
Футбол
«Лион» и «Тоттенхэм» согласовали трансфер Н’Домбеле за 72 млн евро
Cтороны остановились на сумме в размере 62 млн евро. Еще 10 млн "Лион" сможет получить в качестве бонусов.
Обновлено в 15:51
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях
Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).
Обновлено в 05:44
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы
Обновлено в 05:17
Кино
Оливер Стоун представит новый фильм об Украине
Американский сценарист и режиссер Оливер Стоун представит на 65-м кинофестивале в Таормине (Сицилия) новый документальный фильм об Украине.
Обновлено в 13:35
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено вчера в 21:01
Общество
С 1 июля в России вводятся новые правила продажи молочной продукции
С 1 июля постановлением Правительства РФ вносятся изменения в правила розничной торговли молочных продуктов.
Обновлено 28 июня в 01:42