Энергетика

Россия и Саудовская Аравия продлят ограничение нефтедобычиМетагазета вчера в 07:41

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК об ограничении нефтедобычи. Как сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Осаке (Япония) по итогам саммита G20, действие документа будет пролонгировано на тот же объем и на срок от полугода и более.
Читать в источнике
Кирилл Дмитриев
Это способствует предсказуемости и росту инвестиций этой ключевой для мира отрасли. Соглашение уже увеличило доходы российского бюджета более чем на 7 триллионов рублей.
— Кирилл Дмитриев, российский бизнесменПРАЙМ вчера в 04:04

Подробнее о событии

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+

Ведомости15:11

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 июня

Интерфакс01:13

Путин рассказал о возможности продления соглашения в формате ОПЕК+

Life.ruвчера в 03:38

В Саудовской Аравии спрогнозировали продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев

Известиявчера в 21:01

Министр энергетики Саудовской Аравии считает, что сделку ОПЕК+ продлят на девять месяцев

ТАССвчера в 20:16

Россия и Саудовская Аравия готовы продлить сделку ОПЕК

Росбалтвчера в 09:26

Глава РФПИ считает, что продление сделки ОПЕК+ поддержат на встрече в Вене

ПРАЙМ03:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:50, Ашберн
Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Наука

Ученые описали предсмертные переживания

Особые переживания, или "околосмертный опыт" человека, переживаемый 10% людей в опасных ситуациях, описали ученые, сообщает MedicalXpress.
Обновлено в 10:57
Происшествия

В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Футбол

Как «Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась фото с постаревшим Филиппом Янковским

Обновлено в 10:42
Баскетбол

Женская сборная России сыграет с Италией в плей-офф Евробаскета

Обновлено в 15:37
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Политика

Умер бывший президент Черногории Момир Булатович

Бывший президент Черногории и премьер-министр Союзной республики Югославия Момир Булатович умер на 63 году жизни.
Обновлено в 15:01
Политика

Путин прибыл в Иркутскую область в связи с ЧС

Известно, что паводок в Иркутской области спровоцировали проливные дожди, в регионе в настоящее время введен режим ЧС.
Обновлено вчера в 14:43
Финансы

Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено 28 июня в 15:54
Политика

Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России

Обновлено в 13:40
Авто

«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели

«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено в 13:51
Автоспорт

Даниил Квят: «Сегодня „Торо Россо“ не хватало скорости»

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят призвал команду разобраться с тем, почему в последних гонках темпа машины не хватает, чтобы бороться за очки.
Обновлено в 12:21
Авто

Эксперты перевели названия китайских авто

Обновлено в 10:32
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Обновлено вчера в 12:50
Общество

Гороскоп на 1 июля 2019 года

Овен Начало дня требует от вас решительных действий.
Обновлено в 14:59
Гаджеты

Google открыла сайт для разработчиков Fuchsia

Компания Google презентовала сайт для разработчиков Fuchsia.dev.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя

Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.
Обновлено в 12:29
Транспорт

В Шереметьево образовались огромные очереди

Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Энергетика

ОПЕК+ выполнила соглашение в мае на 163%

Страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в мае выполняли свои обязательства по сделке на 163%, сообщил «РИА Новости» источник в одной из делегаций альянса.
Обновлено в 13:20
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Автоспорт

Бинотто уверен, что Ферстаппен должен быть оштрафован

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением об инциденте между Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером, когда голландец при атаке коснулся колёс «Феррари» и вынудил монегаска выехать на обочину.
Обновлено в 11:57
Здоровье

Более 200 человек умерли в Австралии от гриппа

228 человек умерли от гриппа и более 100 тысяч заразились с начала года в Австралии.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие

Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу

Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:28
Происшествия

СК займется делом об избиении режиссера в центре Москвы

Уголовное дело об избиении девушки-режиссера Агнии Галдановой будет передано из полиции в Следственный комитет.
Обновлено в 14:50
Кино

«Аладдин» стал самым успешным фильмом Уилла Смита

Обновлено вчера в 19:18
Как работают Яндекс.Новости?
Саммит G20 в ОсакеБольше новостей по теме
Главное