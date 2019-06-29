Энергетика
Россия и Саудовская Аравия продлят ограничение нефтедобычиМетагазета вчера в 07:41
Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК об ограничении нефтедобычи. Как сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Осаке (Япония) по итогам саммита G20, действие документа будет пролонгировано на тот же объем и на срок от полугода и более.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
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Ранее ИА REGNUM сообщало о группе из десяти альпинистов, которые запросили спасателей о помощи, сбившись с пути на высоте 5200 метров, во время спуска с горы Эльбрус.
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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, говорится в отчете миссии.
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Исследовательская компания Frost & Sullivan опубликовала доклад «Жизнь города в 2030 году: тренды и перспективы».
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Чемезов рассказал о своем фирменном блюде
Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал о своем коронном блюде - бараньих ребрышках с овощами в казане.
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Третий брак 41-летней актрисы потерпел крах: в минувшую пятницу Екатерина Климова оформила развод с Гелой Месхи.
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Андрей Тихонов: «Глушаков принесет пользу „Ахмату“»
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу в Минске.
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«Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в мае 2020 года посетит Москву по случаю празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
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Ученые описали предсмертные переживания
Особые переживания, или "околосмертный опыт" человека, переживаемый 10% людей в опасных ситуациях, описали ученые, сообщает MedicalXpress.
Обновлено в 10:57
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Пострадавшим в Иркутской области начали выплачивать компенсации
Компенсации начали выплачивать пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
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Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
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Футбол
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«АвтоВАЗ» не объяснил дилерам, почему передумал поднимать цены на Xray и 4x4.
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