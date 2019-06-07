Экономика
Россия и Саудовская Аравия обсудят сотрудничество в энергетике 10 июняТАСС вчера в 05:15
Предыдущее заседание прошло в ноябре 2017 года в Джидде. Тогда, осенью 2017 года Россия и Саудовская Аравия подписали дорожную карту по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству на среднесрочную перспективу.
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Кремль назвал успешным опыт назначения губернаторами людей из ФСО
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Общество
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Общество
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Wikileaks: Слушания об экстрадиции Ассанжа перенесены на 14 июня
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Речь в основном шла о выпускниках ЮУрГУ, утверждает «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:07
Происшествия
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Обновлено в 21:06
Политика
Три партии заявили о планах участвовать на выборах главы Забайкалья
Региональные отделения трех политических партий уведомили Избирательную комиссию Забайкальского края о намерении выдвинуть своих кандидатов на предстоящих выборах главы региона 8 сентября.
Обновлено в 21:51
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В Эстонии нашли клад в снаряде времен Российской Империи
Эстонские саперы нашли в Пярнуском уезде 150-миллиметровый снаряд времен Первой мировой войны.
Обновлено в 21:58
Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Армия и оружие
В России создадут «генетический паспорт» военнослужащего
В России планируют создать «генетический паспорт» военнослужащего, с помощью которого станет возможно определять предрасположенность к службе в различных войсках.
Обновлено в 21:25
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Обновлено вчера в 12:35
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Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Происшествия
У острова Русский затонул катер с пассажирами
Во Владивостоке у острова Русский затонул катер с четырьмя пассажирами. Троих удалось спасти, еще одного ищут спасатели.
Обновлено в 20:28
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 09:02
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа
Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено вчера в 10:55
Армия и оружие
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Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
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Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
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Общество
Верховный суд отменит срок давности по налоговым преступлениям
Эксперты считают, что предложение Верховного суда фактически отменяет срок давности по налоговым преступлениям и это «катастрофа для делового климата в стране».
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Экономика
Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельца
"Энел Россия" продаст ее СГК за 21 млрд руб. "Энел Россия" после трех лет переговоров наконец согласовала продажу Сибирской генерирующей компании (СГК) Рефтинскую ГРЭС.
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Экономика
Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца
Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:50
Экономика
Почти 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных
79% россиян совершают покупки онлайн с помощью мобильных устройств.
Обновлено в 21:59
Происшествия
В США арестовали мужчину за угрозы сенаторам
Первую угрозу 54-летний Скотт Брафан Хейвен озвучил в мае 2018 года. Тогда он пообещал отрезать головы двум сенаторам.
Обновлено в 19:12