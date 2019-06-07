Экономика
Россия и Саудовская Аравия обсудят сотрудничество в энергетике 10 июняТАСС 05 июня в 05:15
Предыдущее заседание прошло в ноябре 2017 года в Джидде. Тогда, осенью 2017 года Россия и Саудовская Аравия подписали дорожную карту по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству на среднесрочную перспективу.
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