Экономика

Россия и Саудовская Аравия обсудят сотрудничество в энергетике 10 июняТАСС вчера в 05:15

Предыдущее заседание прошло в ноябре 2017 года в Джидде. Тогда, осенью 2017 года Россия и Саудовская Аравия подписали дорожную карту по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству на среднесрочную перспективу.
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Россия и Саудовская Аравия обсудят сотрудничество в энергетике 10 июня

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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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