Экономика
Россия и Саудовская Аравия обсудят сотрудничество в энергетике 10 июняТАСС вчера в 05:15
Предыдущее заседание прошло в ноябре 2017 года в Джидде. Тогда, осенью 2017 года Россия и Саудовская Аравия подписали дорожную карту по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству на среднесрочную перспективу.
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Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
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Президент РПЛ сообщил о расширении лиги до 18 команд
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Экономика
Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца
Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:50
Экономика
РФПИ и Metro вложат 650 млн рублей в магазины у дома
«Инвестиционные средства общим объемом до 650 млн руб. могут быть направлены на предоставление финансирования независимым предпринимателям при открытии ими малых и средних предприятий в торговле», – говорится в сообщении немецкой компании и российского суверенного фонда.
Обновлено в 13:39
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Обновлено в 17:24
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Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР
Информация о решении биатлониста Евгения Гараничева не подписывать трудовой контракт с Союзом биатлонистов России (СБР) является ложной и клеветнической, поскольку спортсмен даже не видел текст документа.
Обновлено в 08:27
Здоровье
Администрация Псковской области и компания Philips планируют реализацию совместных проектов в сфере здравоохранения
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Обновлено в 06:01
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Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
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