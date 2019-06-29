Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+Ведомости вчера в 03:52

Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.
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Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 июня

Интерфакс01:13

Россия и Саудовская Аравия готовы продлить сделку ОПЕК

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В Саудовской Аравии спрогнозировали продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев

Известиявчера в 21:01

Министр энергетики Саудовской Аравии считает, что сделку ОПЕК+ продлят на девять месяцев

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Глава РФПИ считает, что продление сделки ОПЕК+ поддержат на встрече в Вене

ПРАЙМ03:25

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+

Ведомостивчера в 03:52

Путин рассказал о возможности продления соглашения в формате ОПЕК+

Life.ruвчера в 03:38
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