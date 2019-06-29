Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+Ведомости вчера в 03:52
Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Обновлено вчера в 17:31
Футбол
Суарес расплакался после вылета сборной Уругвая с Кубка Америки
Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес расплакался после поражения в серии пенальти от Перу в матче 1/4 финала Кубка Америки по футболу 2019 года в Бразилии.
Обновлено вчера в 18:31
Гаджеты
Эксперты рассказали об опасности сна рядом с мобильным телефоном
Эксперты в области медицины и здоровья утверждают: сон рядом с мобильным телефоном таит в себе опасности.
Обновлено в 00:37
Общество
В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск
В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напомнили о правилах ухода в отпуск.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке
На территории Центральной ярмарки Магнитогорска вспыхнул крупный пожар.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено в 01:04
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Политика
Трамп и Ким Чен Ын встретились на межкорейской границе
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились в воскресенье в пограничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе.
Обновлено в 02:11
Общество
В России утвержден список запрещенных к содержанию животных
В России утвержден список запрещенных к содержанию животных. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено 28 июня в 03:05
Происшествия
В подтопленных районах Иркутской области начали проверку из-за роста цен
Обновлено в 02:09
Общество
Япония возобновила коммерческий лов китов
Обновлено вчера в 20:05
Наука
Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов
Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Шоу-бизнес
Из интердевочки – в дизайнеры. Резкие зигзаги судьбы Анастасии Немоляевой
Анастасия Немоляева родилась в Москве 30 июня 1969 года. Пожалуй, у девочки из такой семьи не было иной дороги, кроме как стать артисткой.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ
Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Игры
В Steam обнаружили фальшивый Cyberpunk
В Steam появилась игра под названием Cyberpunk 2069.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Обновлено вчера в 15:51
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Футбол
Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона
Сообщается, что "Динамо" готово предложить 13 миллионов евро за Жерсона.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Климова ушла в отрыв после развода
Обновлено вчера в 09:37
Футбол
Жена Риксена: Фернандо не падает духом
Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, заявила, что её муж не падает духом.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске
Лишь один человек выжил при аварии легкомоторного самолета на Аляске в районе озера Терн.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Количество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пяти
Из-за паводка в Иркутской области погибли пять человек, пострадали 353 человек, доложил глава МЧС Евгений Зиничев президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 15:35
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено вчера в 13:53
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено вчера в 11:58
Общество
Гороскоп на 28 июня: Рыбы решат срочные дела, а Львы встретят друзей
Для Овнов настает важный период. Вы сможете изменить жизнь, повлиять на чужое мнение и продвинуться по работе.
Обновлено 27 июня в 11:06