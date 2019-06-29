Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+Ведомости вчера в 03:52
Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.
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Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуируют город
Обновлено 28 июня в 10:25
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей
«Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону»
Обновлено в 01:39
Единоборства
Андраде победил Сулецки и защитил титул чемпиона WBO
Американский боксер Деметриус Андраде провел удачную защиту своего титула чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO) в среднем весе, победив польского спортсмена Мацея Сулецки.
Обновлено в 02:12
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Освобожденного из плена украинца задержала СБУ
Радоваться освобождению из плена Дмитрию Великому пришлось недолго – по словам освобожденного, к нему ворвались вооруженные автоматами люди, сбив с ног отца, после чего ими было предъявлено удостоверение сотрудников СБУ.
Обновлено вчера в 11:36
Наука
Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Общество
Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из эмирата, прихватив крупную сумму.
Обновлено вчера в 05:58
Футбол
Фарфан отреагировал на выход сборной Перу в полуфинал Кубка Америки
Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной Перу Джефферсон Фарфан прокомментировал выход национальной команды в полуфинал Кубка Америки 2019 года.
Обновлено в 02:05
Спорт
Российские волейболисты обыграли Китай в Лиге наций
В заключительном матче группового раунда турнира наша команда победила соперников из Китая – 3:0. Наша команда вместе с Бразилией, Ираном, Францией и Польшей вышла в Финал шести.
Обновлено в 01:55
Политика
В Брюсселе соберется экстренный саммит ЕС
В воскресенье, 30 июня, в Брюсселе соберется экстренный саммит: главы государств и правительств 28 стран Евросоюза попытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов сообщества.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
Обновлено вчера в 17:31
Общество
Московские синоптики назвали 29 июня самым холодным днем за 70 лет
Максимальная температура воздуха на базовой московской метеостанции ВДНХ 29 июня составила +11°С. Климатическая норма дневной температуры в это время года является +22 — +23°С, сообщает центр погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 18:36
Общество
В Воронеже прошел первый общегородской выпускной
Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено вчера в 05:15
Общество
Дорожники приступили к расчистке улиц в пострадавшем от паводка Тулуне Иркутской области
Обновлено в 00:57
Происшествия
Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске
Лишь один человек выжил при аварии легкомоторного самолета на Аляске в районе озера Терн.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Обновлено вчера в 17:44
Политика
На Украине рассказали, когда Крым получит воду
Главарь «Меджлиса крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров заявил, что Украина возобновит поставки воды на территорию Крыма только после «деоккупации полуострова или в момент её».
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке
На территории Центральной ярмарки Магнитогорска вспыхнул крупный пожар.
Обновлено вчера в 22:02
Общество
Юрий Лоза уверен, что Алибасов манипулирует прессой
По мнению певца, Алибасов ловко манипулирует прессой ради собственной выгоды.
Обновлено вчера в 12:52
Общество
Авиабилеты «Братск-Иркутск» подскочили в цене в три раза
Авиабилеты на прямые рейсы "Братск-Иркутск" подскочили в цене в три раза.
Обновлено вчера в 07:32
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено вчера в 16:27
Экономика
Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам
В пояснительной записке к документу значится, что если ранее не было оговорено, по каким ценам — фактическим или прогнозируемым в регионах считался прожиточный минимум, то теперь в России будет введен единый стандарт расчета прожиточного минимума, что не позволит региональным властям занижать данный показатель.
Обновлено вчера в 21:50
Шоу-бизнес
Климова ушла в отрыв после развода
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
В подтопленных районах Иркутской области начали проверку из-за роста цен
Обновлено в 02:09
Экономика
Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank
Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено 28 июня в 11:26
Финансы
Экономический прогноз на июль
Курс рубля к доллару в июле останется на тех же позициях, что был в июне, в коридоре 62 – 63.
Обновлено вчера в 10:58
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило об атаке на саудовский международный аэропорт в Абхе с помощью беспилотника, что якобы привело к нарушению работы воздушной гавани, передает подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира".
Обновлено вчера в 17:45