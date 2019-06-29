Россия и Саудовская Аравия продлят ограничение нефтедобычиМетагазета 07:41

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК об ограничении нефтедобычи. Как сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Осаке (Япония) по итогам саммита G20, действие документа будет пролонгировано на тот же объем и на срок от полугода и более.

Происшествия На Курском вокзале произошло убийство Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.

Автоспорт Квят показал десятый результат в третьей практике Гран-при Австрии Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал десятый результат в третьей свободной практике Гран-при Австрии "Формулы-1", передает РИА "Новости".

Происшествия Неудачный научный эксперимент на уроке сжег школьнику лицо Школьник из Калифорнии получил сильные ожоги лица из-за взрыва во время научного эксперимента на уроке.

Армия и оружие Украинские военные в штатском минируют Донбасс У линии соприкосновения в Донбассе зафиксированы украинские военные, переодетые для маскировки в гражданскую одежду, которые занимаются минированием территорий.

Происшествия В Петербурге Ford сбил пятилетнего мальчика в инвалидной коляске Автомобиль Ford Mondeo, выезжая из двора многоэтажного дома, задел инвалидную коляску, в которой находился мальчик пяти лет.

Шоу-бизнес Серябкина заявила, что у нее роман с Темниковой, а не Фадеевым Бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина призналась в романе с коллегой Еленой Темниковой, пишет журнал Star Hit.

Авто Новый Honda Jazz получит спортивную версию Type R Новинка оснащена более широкой и высокой решеткой радиатора, с заметным значком Honda с красными вставками, которые свойствены моделям Honda Type R. На новой Honda Jazz также можно увидеть большие легкосплавные диски, окрашенные в черный цвет.

Политика Меркель ответила на вопрос о своем здоровье Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Общество Skyscanner объяснил невозможность купить авиабилеты в Крым Первым на невозможность купить билеты в Крым с помощью сервиса Skyscanner обратил внимание «Коммерсантъ».

Происшествия Один человек погиб при взрыве газа в пятиэтажке Коврова Один человек погиб, еще 11 пострадали в результате хлопка газа в одной из пятиэтажек города Ковров (Владимирская область).

Политика Медведчук отказался от роли посредника Зеленского в переговорах с РФ Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не собирается быть посредником президента Украины Владимира Зеленского в переговорах между Украиной и Россией, передает телеканал «112».

Авто Названы 10 самых популярных автомобилей премиум-класса в России Как сообщает "Автостат", с января по май 2019 года на российском рынке было куплено около 60 тыс. новых премиальных автомобилей.

Политика Путин ответил на возражения Элтона Джона Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.

Политика Трамп похвалил Путина за высказывание о либерализме Трамп отметил, что высказывание Владимира Путина о современном европейском либерализме демонстрирует суть политики Старого Света.

Общество Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.

Политика Глава МИД Испании объяснил свои слова о России Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель в новом интервью изданию Реrіоdісо объяснил свою фразу, в которой назвал Россию "врагом".

Политика Слова Порошенко о полуострове положительно оценили в Крыму Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о статусе полуострова.

Футбол Месси выразил недовольство своей игрой на Кубке Америки В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Аргентины обыграла команду Венесуэлы со счетом 2:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игры WSJ: Sony с PlayStation 5 делает ставку на дорогие блокбастеры Авторитетное издание The Wall Street Journal опубликовало материал про PlayStation 5, о которой ещё в апреле рассказала Sony, представив ряд особенностей новой платформы.