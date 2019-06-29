Энергетика

Россия и Саудовская Аравия продлят ограничение нефтедобычиМетагазета 07:41

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК об ограничении нефтедобычи. Как сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Осаке (Япония) по итогам саммита G20, действие документа будет пролонгировано на тот же объем и на срок от полугода и более.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россия и Саудовская Аравия поддержали продление сделки ОПЕК+

ТК Звезда04:37

Россия и Саудовская Аравия поддержат продление договорённостей ОПЕК+

News.ru05:22

Глава РФПИ поддержал продление Россией сделки с ОПЕК о сокращении добычи нефти

ТАСС06:07

Путин заявил о решении по сделке ОПЕК+

Российская газета06:20

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+

Ведомости03:52

Путин рассказал о возможности продления соглашения в формате ОПЕК+

Life.ru03:38

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сделку ОПЕК+

Интерфакс03:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:12, Вашингтон
Происшествия

На Курском вокзале произошло убийство

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Космос

NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид

Обновлено 27 июня в 15:44
Автоспорт

Квят показал десятый результат в третьей практике Гран-при Австрии

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал десятый результат в третьей свободной практике Гран-при Австрии "Формулы-1", передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:41
Общество

МЧС спрогнозировало ухудшение ситуации с паводком в Иркутской области

Обновлено в 05:56
Происшествия

Неудачный научный эксперимент на уроке сжег школьнику лицо

Школьник из Калифорнии получил сильные ожоги лица из-за взрыва во время научного эксперимента на уроке.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Украинские военные в штатском минируют Донбасс

У линии соприкосновения в Донбассе зафиксированы украинские военные, переодетые для маскировки в гражданскую одежду, которые занимаются минированием территорий.
Обновлено в 07:51
Общество

Определена самая сексуальная нация в мире

Обновлено в 05:46
Футбол

Генеральный директор «Ахмата»: «Переговоры с Глушаковым шли 10 минут»

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал "СЭ" переход экс-полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова в грозненскую команду.
Обновлено в 07:51
Происшествия

В Петербурге Ford сбил пятилетнего мальчика в инвалидной коляске

Автомобиль Ford Mondeo, выезжая из двора многоэтажного дома, задел инвалидную коляску, в которой находился мальчик пяти лет.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Серябкина заявила, что у нее роман с Темниковой, а не Фадеевым

Бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина призналась в романе с коллегой Еленой Темниковой, пишет журнал Star Hit.
Обновлено в 07:20
Авто

Новый Honda Jazz получит спортивную версию Type R

Новинка оснащена более широкой и высокой решеткой радиатора, с заметным значком Honda с красными вставками, которые свойствены моделям Honda Type R. На новой Honda Jazz также можно увидеть большие легкосплавные диски, окрашенные в черный цвет.
Обновлено вчера в 01:32
Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Новейший миномет «Дрок» поступит на вооружение Минобороны

Обновлено в 02:18
Общество

Skyscanner объяснил невозможность купить авиабилеты в Крым

Первым на невозможность купить билеты в Крым с помощью сервиса Skyscanner обратил внимание «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:46
Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа в пятиэтажке Коврова

Один человек погиб, еще 11 пострадали в результате хлопка газа в одной из пятиэтажек города Ковров (Владимирская область).
Обновлено в 01:17
Происшествия

30 человек пострадали в драке на месторождении Тенгиз в Казахстане

Обновлено в 08:25
Авто

ТОП-5 авто для молодоженов 2019

Обновлено в 07:30
Политика

Медведчук отказался от роли посредника Зеленского в переговорах с РФ

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что не собирается быть посредником президента Украины Владимира Зеленского в переговорах между Украиной и Россией, передает телеканал «112».
Обновлено вчера в 10:45
Авто

Названы 10 самых популярных автомобилей премиум-класса в России

Как сообщает "Автостат", с января по май 2019 года на российском рынке было куплено около 60 тыс. новых премиальных автомобилей.
Обновлено вчера в 09:43
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Политика

Трамп предложил Ким Чен Ыну встречу

Обновлено вчера в 19:01
Политика

Трамп похвалил Путина за высказывание о либерализме

Трамп отметил, что высказывание Владимира Путина о современном европейском либерализме демонстрирует суть политики Старого Света.
Обновлено в 06:52
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Застрявших из-за паводка на крыше россиян эвакуировали на вертолете

Обновлено в 02:02
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель в новом интервью изданию Реrіоdісо объяснил свою фразу, в которой назвал Россию "врагом".
Обновлено вчера в 19:20
Политика

Слова Порошенко о полуострове положительно оценили в Крыму

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о статусе полуострова.
Обновлено вчера в 09:43
Футбол

Месси выразил недовольство своей игрой на Кубке Америки

В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Аргентины обыграла команду Венесуэлы со счетом 2:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 02:37
Игры

WSJ: Sony с PlayStation 5 делает ставку на дорогие блокбастеры

Авторитетное издание The Wall Street Journal опубликовало материал про PlayStation 5, о которой ещё в апреле рассказала Sony, представив ряд особенностей новой платформы.
Обновлено в 07:54
Политика

Россия выступает за продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев

Россия считает целесообразным продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 08:25
Политика

Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400

Обновлено в 07:39
Как работают Яндекс.Новости?
Саммит G20 в ОсакеБольше новостей по теме
Главное