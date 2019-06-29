Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+Ведомости 03:52

Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.
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Новак считает продление сделки ОПЕК+ ключевым фактором стабильности рынка нефти

Коммерсантъ05:51

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сделку ОПЕК+

Интерфакс03:37

Новак назвал соглашение ОПЕК+ ключевым фактором стабильности на рынке нефти

Ведомости05:31

Глава РФПИ поддержал продление Россией сделки с ОПЕК о сокращении добычи нефти

ТАСС06:07

Путин сообщил о договоренности с Саудовской Аравией о продлении сделки ОПЕК+

Rambler News Service04:01

Путин рассказал о возможности продления соглашения в формате ОПЕК+

Life.ru03:38

Россия и Саудовская Аравия поддержали продление сделки ОПЕК+

ТК Звезда04:37
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:15, Вашингтон
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От правителя Дубая сбежала жена, забрав $40 млн

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США может исключить компанию Huawei из так называемого черного списка

Белый дом разрешит американским компаниям продавать оборудование IТ-производителю, если это не станет большой проблемой для нацбезопасности США.
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Кокорина и Мамаева этапируют в колонию в ближайшее время

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Грузинская диаспора просит Путина вернуть авиасообщение

Грузинская диаспора России просит российского президента Владимира Путина отменить решение о приостановлении авиасообщения с Грузией, поскольку, по их словам, политические провокации не должны быть преградой для продолжения многолетней дружбы двух стран – говорится в открытом письме диаспоры от имени президента Федеральной грузинской национально-культурной автономии в РФ Георгия Цурцумии.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп два раза пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита Большой двадцатки (G20) в японской Осаке, сообщает 28 июня «РИА Новости».
Обновлено вчера в 12:42
Политика

Путин назвал произволом дело Голунова

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
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ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
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Комми нокаутировал Бельтрана в восьмом раунде и защитил титул IBF

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Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

В России нормально относятся к представителям ЛГБТ-сообщества, но в стране также действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних - так президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Коврове

Обновлено вчера в 22:53
Энергетика

Nord Stream 2 ведет с Данией переговоры по «Северному потоку-2»

Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг ведет с властями Дании переговоры по вопросам строительства газопровода "Северный поток-2" в водах Дании, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Обновлено вчера в 09:31
Общество

Улюкаев в стихах из колонии упомянул о жизни «до и после срока»

Обновлено в 05:18
Футбол

«Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева

Испанский футбольный клуб "Валенсия" на своем официальном сайте объявил о том, что достиг договоренности с "Вильярреалом" и переходе российского полузащитника Дениса Черышева.
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Общество

Жертвам паводка в Иркутской области выделили 980 млн рублей

На компенсации пострадавшим от паводков в Иркутской области выделено 980 миллионов рублей.
Обновлено в 06:06
Политика

Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну

В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Лесколово мужчина насмерть зарезал покупателя ножом

Неизвестный мужчина в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, ножом ударил 50-летнего мужчину.
Обновлено в 05:45
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Политика

Порошенко отреагировал на встречу Путина и Трампа

Обновлено вчера в 20:27
Транспорт

Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления

ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».
Обновлено вчера в 09:03
Игры

Создатель Limbo беспокоится, что его новый проект не выделится среди конкурентов

Обновлено в 03:44
Музыка

Концерт рэпера Хаски прервали в Екатеринбурге

Организаторы фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге были вынуждены прервать выступление рэпера Хаски из-за образовавшейся давки, об этом заявила пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.
Обновлено вчера в 18:53
Политика

Кадыров поддержал слова Путина о предателях

Обновлено вчера в 20:40
Наука

Роборуку наделили способностью определять опасные вещества в воде

Исследователи внедрили в роботизированную руку биосенсоры, которые помогут определить в воде наличие загрязняющих и опасных веществ.
Обновлено в 03:14
Общество

Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье

По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ

Полиция голландского Утрехта арестовала бывшего футболиста мадридского "Реала" Уэсли Снейдера из-за инцидента с помятым автомобилем, сообщает ad.nl.
Обновлено в 02:16
Спорт

Россияне победили в первом туре ЧМ по пляжному волейболу

Мировое первенство по пляжному волейболу завершится 7 июля.
Обновлено вчера в 10:49
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Каррера может возглавить греческий ПАОК

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с лета 2016-го по осень 2018 года.
Обновлено в 05:01
Политика

Путин рассказал про будущее «нормандского формата»

Обновлено в 05:28
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