Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+Ведомости 03:24

Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
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Путин рассказал о возможности продления соглашения в формате ОПЕК+

Life.ru03:38

Путин сообщил о договоренности с Саудовской Аравией о продлении сделки ОПЕК+

Rambler News Service04:01

Путин: Россия и Саудовская Аравия поддержат продление договоренностей ОПЕК+

ТАСС03:54

Россия и Саудовская Аравия поддержали продление сделки ОПЕК+

ТК Звезда04:37

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сделку ОПЕК+

Интерфакс03:37

Москва и Эр-Рияд договорились о продлении договоренностей с ОПЕК по нефтедобыче

ФАН03:28

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+

Ведомости03:24
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

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Число пострадавших при взрыве газа в Коврове возросло до 11

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Футбол

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Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Жерсону, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
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Политика

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REUTERS / Mai Nguyen В пресс-релизе компании сообщается, что телефоны Vsmart будут производиться на её заводе в столице Вьетнама Ханое и будут продаваться в США и странах Европы с апреля следующего года.
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Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ

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Политика

Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну

В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.
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Политика

Путин напомнил Западу о зеркальных ответах России

Действия России в отношении партнеров всегда будут зеркальными, заявил президент Владимир Путин по итогам саммита G20 в японской Осаке.
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Происшествия

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Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено вчера в 12:15
Единоборства

Нурмагомедов продемонстрировал свои баскетбольные навыки

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Происшествия

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

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Наука

Грибные споры нашли путь из легких в мозг через лимфоузлы

Как правило, организм со здоровым иммунитетом легко справляется с этой грибной инфекцией, но бывают и исключения, когда даже внешне крепкие индивиды после вдыхания криптококков погибают от менингоэнцефалита — воспаления оболочек мозга и вещества самого органа.
Обновлено 27 июня в 14:00
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

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Ситуация с журналистом Иваном Голуновым – не несправедливость, а произвол, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции в Осаке, где завершился саммит G20.
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Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
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Наука

Затяжное счастье

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Общество

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Температура воздуха в Москве соответствует сентябрьским значениям.
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Общество

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Общество

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Футбол

Le Parisien: «ПСЖ» готов снизить цену на Неймара

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Политика

Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

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Шоу-бизнес

Бритни Спирс опубликовала фото с явным использованием фотошопа

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Обновлено вчера в 13:21
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Появилось видео косаток и белух, выпущенных из «китовой тюрьмы»

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