Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+Ведомости 03:52
Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
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Путин сообщил о договоренности с Саудовской Аравией о продлении сделки ОПЕК+
Rambler News Service04:01
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
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