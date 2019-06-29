Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+Ведомости вчера в 03:52
Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.
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Шоу-бизнес
Мария Порошина поделилась отпускным снимком с детьми
Обновлено вчера в 23:12
Здоровье
Чем летняя еда должна отличаться от зимней
Многие слышали о существовании таких понятий, как летний и зимний рационы.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Музыка
Гран-при конкурса Чайковского получил пианист из Франции
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Общество
От вещи к партнеру: как закон об обращении с животными изменит жизнь владельцам собак и приютов в Коми
В конце 2018 года был принят федеральный закон об ответственном обращении с животными, который ввел новые принципы и обязанности.
Обновлено вчера в 14:15
Шоу-бизнес
Экс-жена Радулова гимнастка Дмитриева рассказала о скандале в Турции
Бывшая супруга форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" Александра Радулова гимнастка Дарья Дмитриева рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в Турции, передает "СтарХит".
Обновлено в 00:22
Происшествия
Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске
Лишь один человек выжил при аварии легкомоторного самолета на Аляске в районе озера Терн.
Обновлено вчера в 21:21
Общество
Названа самая сексуально привлекательная нация в мире
Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено в 01:04
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Пострадавшим от паводка в Иркутской области начали выплачивать деньги
«Уже сегодня всем пострадавшим начнут выплачивать по 10 тысяч рублей», — говорится на официальном портале региона со ссылкой на губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Обновлено в 00:20
Общество
Уровень воды в Тулуне Иркутской области понизился почти до 13 метров
Уровень воды в реке Ия понизился за два часа на 21 сантиметр и достиг 13,06 метра в городе Тулуне Иркутской области.
Обновлено вчера в 21:47
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Трамп встретился с Кимом на границе КНДР и Южной Кореи
Обновлено в 03:15
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Песков пояснил, почему Путин пришел на ужин G20 со своим термосом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал пояснение, почему Путин был на ужине G20 со своей кружкой.
Обновлено 28 июня в 12:58
Футбол
«Шеффилд» — о своем турне по России: «Мы знали, что нас ждут сильные команды, но всему же есть предел!»
Игроки английского футбольного клуба «Шеффилд» Джеймс Грегори и Карл Дэми подвели итоги турне своей команды по России.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Режиссера избили в Москве
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галд. Об этом девушка сообщила в своем фейсбуке.
Обновлено в 03:53
Общество
Астрологи открыли знаки зодиака, которые всегда будут вместе
Названы четыре пары зодиакальных знаков, которые поддерживают прочную связь друг с другом.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Синоптик рассказал о погоде в Иркутске на ближайшую неделю
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT поделился прогнозом погоды на ближайшую неделю в Иркутске.
Обновлено в 02:38
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено 28 июня в 11:02
Единоборства
Чарло победил Адамса и защитил титул по версии WBC
Ранним утром 30 июня мск в Хьюстоне (штат Техас, США) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились чемпион мира по версии WBC Джермалл Чарло и Брендон Адамс.
Обновлено в 02:17
Наука
Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44