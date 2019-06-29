Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+Ведомости вчера в 03:52

Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+

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