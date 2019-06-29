Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+Ведомости вчера в 03:52

Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:12, Вашингтон
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