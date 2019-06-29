Энергетика
В Саудовской Аравии хотят продлить сделку ОПЕК+ на девять месяцевМосковский Комсомолец вчера в 22:34
Соглашение об ограничении нефтедобычи, заключенное Организацией стран-экспортеров нефти и присоединившимися к картелю странами, вероятно, будет пролонгировано на девять месяцев.
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