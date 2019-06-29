Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+Ведомости вчера в 03:52
Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:18, Вашингтон
Политика
Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности
В интервью программе «Главное» с Ольгой Беловой министр обороны отметил серьезный рост промышленности в стране и факт избавления от иностранных деталей.
Обновлено 28 июня в 01:01
Шоу-бизнес
Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов
Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Врача перинатального центра в Калининграде задержали сотрудники СК
По словам медика, сегодня, 28 июня, следователи задержали врача-реаниматолога, но с каким конкретно расследованием это связано, она не знает.
Обновлено 28 июня в 08:27
Общество
В Петербурге первый день июля пройдёт с грозой
В понедельник, 1 июля, в Петербурге ожидается гроза. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди.
Обновлено в 06:34
Музыка
Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России
Оперная певица Анита Рачвелишвили принесла жителям Грузии извинения за то, что ранее выступала в России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 04:12
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Дональд Трамп первым из президентов США пересек границу КНДР
Дональд Трамп пересек демаркационную линию и стал первым американским президентом, который зашел на территорию КНДР.
Обновлено в 03:00
Спорт
Загитова показала фото в японском платье
В рамках шоу в Японии Dreams On Ice Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве
Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных
Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Политика
Украина сообщила, когда Крым получит воду
Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
Обновлено в 04:33
Политика
Музей мадам Тюссо убрал восковую Мэй на склад
В Британском музее восковых фигур мадам Тюссо убрали восковую статую премьер-министра Британии Терезы Мэй.
Обновлено в 06:03
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче
Обновлено в 06:21
Происшествия
Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
Политика
Макрон пообещал приехать в Россию на День Победы
Макрон рассказал, что его лично пригласил на празднование этого дня президент России Владимир Путин и он решил принять его приглашение.
Обновлено в 07:05
Культура
Умерла советская актриса Елена Дембская
Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99 году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.
Обновлено в 06:39
Общество
Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: стремимся к самовыражению
Стремление к кардинальным переменам в жизни похвально, только не стоит менять круг общения, иначе старые дружеские связи будут резко разорваны.
Обновлено вчера в 02:06
Общество
Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации
Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск
В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:38
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие
Трамп похвастался американским ядерным арсеналом
США модернизируют ядерные вооружения и делают новые, но никогда не хотят применять их, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 07:06
Футбол
Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»
«Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
Обновлено в 05:10
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено 28 июня в 11:02
Происшествия
Основатель «Рольфа» не счёл дело против себя заказным
Основателя крупнейшего в России автодилера обвиняют в выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Обновлено в 00:22
Автоспорт
Хэмилтон стартует четвертым на Гран-при Австрии
В субботу в квалификации Гран-при Австрии поул-позишн завоевал Шарль Леклер из "Феррари", вторым стал Хэмилтон, третьим - Макс Ферстаппен из "Ред Булл", четвертым - Вальттери Боттас из "Мерседеса", пятым - Кевин Магнуссен из "Хааса", шестым - Ландо Норрис из "Макларена".
Обновлено вчера в 15:35
Кино
«Аладдин» стал самым успешным фильмом Уилла Смита
Обновлено вчера в 19:18
Общество
Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ
Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше всего — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16