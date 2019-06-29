Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+Ведомости вчера в 03:52

Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 июня

Интерфакс01:13

Глава РФПИ считает, что продление сделки ОПЕК+ поддержат на встрече в Вене

ПРАЙМ03:25

Путин рассказал о возможности продления соглашения в формате ОПЕК+

Life.ruвчера в 03:38

Министр энергетики Саудовской Аравии считает, что сделку ОПЕК+ продлят на девять месяцев

ТАССвчера в 20:16

Россия и Саудовская Аравия готовы продлить сделку ОПЕК

Росбалтвчера в 09:26

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+

Ведомостивчера в 03:52

В Саудовской Аравии спрогнозировали продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев

Известиявчера в 21:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:43, Ашберн
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Общество

Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из эмирата, прихватив крупную сумму.
Обновлено вчера в 05:58
Политика

Пушков разгадал секрет Трампа после встречи с Ким Чен Ыном

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что знает секрет президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Обновлено в 05:12
Спорт

Российская сборная досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр

Обновлено в 04:48
Общество

Власти Алма-Аты разрешили политический митинг с 36-й попытки

Власти казахстанской Алма-Аты одобрили тридцать шестое прошение о проведении митинга, сообщил корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 02:10
Происшествия

Тело последнего погибшего под лавиной туриста нашли на Алтае

Спасатели нашли тело последнего из семи погибших в результате схода лавины на Алтае.
Обновлено в 03:50
Авто

В США выставили на продажу очень редкий Porsche 911

Автосалон Duffy’s Classic Cars в городе Сидар-Рапидс штата Айова (США) выставил на продажу Porsche 911, доработанный в немецком тюнинг-ателье Strosek.
Обновлено вчера в 11:52
Спорт

Загитова и Трусова посоревновались на мячах перед шоу в Японии

Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами перед шоу в Японии Dreams On Ice.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес

Настю Каменских вылечил «доктор АйПотап»

Обновлено в 05:11
Экономика

Арктический экономический совет заявил о необходимости продвижения российских проектов

Российские проекты, реализуемые в арктических регионах, нуждаются в продвижении через международные СМИ, так как они плохо известны за рубежом.
Обновлено вчера в 22:35
Политика

Япония возобновила коммерческий лов китов

Япония покинет Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и вернется к коммерческому лову китов в своей экономической зоне.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

В Индии самолет сбросил на город бомбы из-за столкновения с птицей

Обновлено 27 июня в 11:40
Политика

В Генштабе назвали число уклонистов от военной службы

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что число людей, уклоняющихся от военной службы, существенно сократилось.
Обновлено в 02:28
Спорт

Фигуристка Сотскова прервала сбор из-за смерти отца

В семье российской фигуристки Марии Сотсковой на днях произошла трагедия: ушел из жизни отец 19-летней спортсменки.
Обновлено в 05:12
Наука

Ученые описали предсмертные переживания человека

Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева откровенно рассказала о своих «тараканах»

Подписчики Кудрявцевой оценили смелость звезды и поведали о своих «тараканах».
Обновлено в 04:31
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено вчера в 17:42
Общество

В Красноярском крае паводок топит Канск

Дожди, которые шли последнюю неделю на территории Красноярского края и Иркутской области привели к массовому подъему рек, текущих с гор Восточного Саяна.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе

Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено 28 июня в 09:49
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Кино

«Восставший из ада» вернётся в сериале от продюсера «Оно»

Пинхед вернётся в сериале от продюсеров Роя Ли («Оно» 2017 года) и Дэна Фара («Первому игроку приготовиться»).
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

«Морской бой» показали на «Армии-2019» в Севастополе

Обновлено вчера в 19:45
Здоровье

Развеян главный миф о лапше быстрого приготовления

Гастроэнтеролог выразил своё профессиональное мнение и развеял главный миф о лапше быстрого приготовления.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы

В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
Футбол

«Краснодар» и «Ростов» объявили составы на предсезонный матч

"Краснодар" и "Ростов" определились со стартовыми составами на товарищеский матч.
Обновлено в 04:01
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Политика

В Гагаузии начались выборы башкана автономии

В автономной области Молдавии — Гагаузии — в воскресенье начались выборы главы региона — башкана.
Обновлено в 00:11
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено вчера в 03:39
Спорт

Мужская сборная России по волейболу победила Китай в Лиге наций

В воскресенье, 30 июня, в австралийском Брисбене прошел матч 15-го тура предварительного этапа волейбольной Лиги наций Россия — Китай.
Обновлено в 00:45
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Как работают Яндекс.Новости?
Саммит G20 в ОсакеБольше новостей по теме
Главное