Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+Ведомости вчера в 03:52
Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.
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Общество
Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из эмирата, прихватив крупную сумму.
Обновлено вчера в 05:58
Политика
Пушков разгадал секрет Трампа после встречи с Ким Чен Ыном
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что знает секрет президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Обновлено в 05:12
Общество
Власти Алма-Аты разрешили политический митинг с 36-й попытки
Власти казахстанской Алма-Аты одобрили тридцать шестое прошение о проведении митинга, сообщил корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 02:10
Происшествия
Тело последнего погибшего под лавиной туриста нашли на Алтае
Спасатели нашли тело последнего из семи погибших в результате схода лавины на Алтае.
Обновлено в 03:50
Авто
В США выставили на продажу очень редкий Porsche 911
Автосалон Duffy’s Classic Cars в городе Сидар-Рапидс штата Айова (США) выставил на продажу Porsche 911, доработанный в немецком тюнинг-ателье Strosek.
Обновлено вчера в 11:52
Спорт
Загитова и Трусова посоревновались на мячах перед шоу в Японии
Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами перед шоу в Японии Dreams On Ice.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Настю Каменских вылечил «доктор АйПотап»
Обновлено в 05:11
Экономика
Арктический экономический совет заявил о необходимости продвижения российских проектов
Российские проекты, реализуемые в арктических регионах, нуждаются в продвижении через международные СМИ, так как они плохо известны за рубежом.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Япония возобновила коммерческий лов китов
Япония покинет Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и вернется к коммерческому лову китов в своей экономической зоне.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
В Индии самолет сбросил на город бомбы из-за столкновения с птицей
Обновлено 27 июня в 11:40
Политика
В Генштабе назвали число уклонистов от военной службы
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что число людей, уклоняющихся от военной службы, существенно сократилось.
Обновлено в 02:28
Спорт
Фигуристка Сотскова прервала сбор из-за смерти отца
В семье российской фигуристки Марии Сотсковой на днях произошла трагедия: ушел из жизни отец 19-летней спортсменки.
Обновлено в 05:12
Наука
Ученые описали предсмертные переживания человека
Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева откровенно рассказала о своих «тараканах»
Подписчики Кудрявцевой оценили смелость звезды и поведали о своих «тараканах».
Обновлено в 04:31
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено вчера в 17:42
Общество
В Красноярском крае паводок топит Канск
Дожди, которые шли последнюю неделю на территории Красноярского края и Иркутской области привели к массовому подъему рек, текущих с гор Восточного Саяна.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе
Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено 28 июня в 09:49
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Кино
«Восставший из ада» вернётся в сериале от продюсера «Оно»
Пинхед вернётся в сериале от продюсеров Роя Ли («Оно» 2017 года) и Дэна Фара («Первому игроку приготовиться»).
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
«Морской бой» показали на «Армии-2019» в Севастополе
Обновлено вчера в 19:45
Здоровье
Развеян главный миф о лапше быстрого приготовления
Гастроэнтеролог выразил своё профессиональное мнение и развеял главный миф о лапше быстрого приготовления.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» объявили составы на предсезонный матч
"Краснодар" и "Ростов" определились со стартовыми составами на товарищеский матч.
Обновлено в 04:01
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Политика
В Гагаузии начались выборы башкана автономии
В автономной области Молдавии — Гагаузии — в воскресенье начались выборы главы региона — башкана.
Обновлено в 00:11
Общество
Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму
Обновлено вчера в 03:39
Спорт
Мужская сборная России по волейболу победила Китай в Лиге наций
В воскресенье, 30 июня, в австралийском Брисбене прошел матч 15-го тура предварительного этапа волейбольной Лиги наций Россия — Китай.
Обновлено в 00:45
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10