Делегации России и США обсудили в Женеве возможность подписания соглашения с Китаем по сокращению ядерного вооружения. Об этом сообщил Госдепартамент США.

Россия и США обсудили привлечение Китая к сокращению ядерного оружия

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