Энергетика
Россия и ОПЕК сокращают добычу нефти
Россия и ОПЕК сокращают добычу нефтиLenta.ru10:10
Соглашение подразумевает снижение добычи нефти на 800 тысяч баррелей в сутки странами, входящими в ОПЕК, и на 400 тысяч баррелей в сутки странами вне ОПЕК. Таким образом картель вместе со своими партнерами планирует убрать с начала 2019 года около 1,2 миллиона баррелей в сутки.
Lenta.ru10:10
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Энергетика
Новак назвал компромиссным решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Страны ОПЕК+ приняли компромиссное решение по сокращению добычи нефти, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 15:16
Энергетика
Премьер Молдавии рассказал об альтернативе российскому газу
Премьер Молдавии Павел Филип полагает, что альтернативой российскому газу для республики может стать "голубое топливо" из Румынии, которое полностью покроет потребность молдавских жителей.
Обновлено в 15:30
Энергетика
Доходы России от экспорта нефти за год выросли на 40%
Экспорт природного газа за десять месяцев принес России на 31% больше денег, чем за аналогичный период в 2017 году — $40 млрд.
Обновлено в 11:16
Энергетика
США впервые за 70 лет стали нетто-экспортером нефти
«На прошлой неделе Америка превратилась в нетто-экспортера нефти», - сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:43
Энергетика
Министры ОПЕК+ могут отложить подписание декларации о сотрудничестве
Подписание декларации о сотрудничестве стран ОПЕК+ может быть отложено на более поздний срок.
Обновлено в 13:58
Энергетика
Строительством энергоблоков на АЭС в Чехии займется компания Cez
Ранее сообщалось о планах госкорпорации "Росатом" об участии в строительстве новых энергоблоков на АЭС в Чехии.
Обновлено в 08:47
Энергетика
Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области
Во главу угла в рамках встречи был поставлен вопрос о возведении в регионе газораспределительных станций, которые охватят необходимым топливом Тюкалинский, Называевский и Большереченский районы.
Обновлено в 05:38
Энергетика
Правительство Украины вступило в масштабный конфликт с «Нафтогазом»
Напомним, в суд на правительство Украины подала в начале ноября компания «Укргаздобыча», 100% акций которой принадлежат «Нафтогазу».
Обновлено в 07:58
Энергетика
Инвестиции Chevron в 2019 году составят $20 млрд
Впервые за последние четыре года американский нефтяной гигант Chevron увеличивает объем капитальных вложений до максимального уровня.
Обновлено в 08:11
Энергетика
ООО «Энергия маркет» раскрывает информацию за ноябрь 2018 года
Компания предоставила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за ноябрь 2018 года ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ", во исполнение Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", раскрывает информацию по п. 20 п. п. "г", п. 20 п. п. "д".
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика
Нефтяники откроют новое месторождение в ЯНАО
«Газпром нефть шельф», дочернее предприятие компании «Газпром нефть», выиграла тендер на открытие нового месторождения и добычу природных ресурсов в ЯНАО.
Обновлено в 11:11
Энергетика
Выбросы углекислого газа достигли рекордных показателей в 2018 году
Согласно отчету организации Global Carbon Project, который был представлен на конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Польше, глобальные выбросы углекислого газа в 2018 году выросли на 2,7%.
Обновлено в 10:41
Энергетика
Поможет транспорт: в Риге поняли, как решить проблемы с газом в Балтии
На конференции в Риге международные эксперты и главы крупнейших газовых предприятий обсудили, как стимулировать потребление газа на рынке стран Балтии, пишет pilseta24.lv.
Обновлено в 10:57
Энергетика
В Мурманской области отследили изменение цен на нефтепродукты
У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 – изменений не зафиксировано, АИ-95 – изменений не зафиксировано, Дт/зим – увеличение на 80 копеек.
Обновлено в 04:50
Энергетика
«Транснефть» требует 1,5 млрд рублей с «Роснефти»
«Транснефть» требует от «Роснефти» возместить 1,5 млрд рублей убытков.
Обновлено вчера в 23:21