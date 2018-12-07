Энергетика
Россия и ОПЕК сокращают добычу нефти
Россия и ОПЕК сокращают добычу нефтиLenta.ruвчера в 10:10
Соглашение подразумевает снижение добычи нефти на 800 тысяч баррелей в сутки странами, входящими в ОПЕК, и на 400 тысяч баррелей в сутки странами вне ОПЕК. Таким образом картель вместе со своими партнерами планирует убрать с начала 2019 года около 1,2 миллиона баррелей в сутки.
Lenta.ruвчера в 10:10
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с чего всё началось
На заседании ОПЕК в пятницу, 7 декабря, была достигнута договоренность о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов.Известиявчера в 09:14
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«Все изъявили согласие». Страны ОПЕК+ решились на снижение добычи нефти
Красная весна05 декабря в 15:09
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 01:05, Ашберн
Энергетика
Минэнерго сообщило об интересе таиландских компаний к «Арктик СПГ – 2»
Компании из Таиланда рассматривают возможность участия в проекте «Арктик СПГ – 2», сообщило Министерство энергетики России по итогам заседания российско-таиландской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.
Обновлено вчера в 14:28
Энергетика
Министры ОПЕК+ могут отложить подписание декларации о сотрудничестве
Подписание декларации о сотрудничестве стран ОПЕК+ может быть отложено на более поздний срок.
Обновлено вчера в 13:58
Энергетика
В Свердловской области бензин АИ-92 подешевел на 2 рубля
В Свердловской области ко 2 декабря цены на самый ходовой бензин марки АИ-92 упали на 2 рубля. Мониторинг рынка провели эксперты УФАС.
Обновлено вчера в 23:16
Энергетика
Строительством энергоблоков на АЭС в Чехии займется компания Cez
Ранее сообщалось о планах госкорпорации "Росатом" об участии в строительстве новых энергоблоков на АЭС в Чехии.
Обновлено вчера в 08:47
Энергетика
Свершилось. США превратилась в экспортера нефти впервые за 75 лет
Соединенные Штаты превратились в чистого экспортера нефти, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 00:22
Энергетика
Правительство Украины вступило в масштабный конфликт с «Нафтогазом»
Напомним, в суд на правительство Украины подала в начале ноября компания «Укргаздобыча», 100% акций которой принадлежат «Нафтогазу».
Обновлено вчера в 07:58
Энергетика
Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области
Во главу угла в рамках встречи был поставлен вопрос о возведении в регионе газораспределительных станций, которые охватят необходимым топливом Тюкалинский, Называевский и Большереченский районы.
Обновлено вчера в 05:38
Энергетика
Инвестиции Chevron в 2019 году составят $20 млрд
Впервые за последние четыре года американский нефтяной гигант Chevron увеличивает объем капитальных вложений до максимального уровня.
Обновлено вчера в 08:11
Энергетика
Поможет транспорт: в Риге поняли, как решить проблемы с газом в Балтии
На конференции в Риге международные эксперты и главы крупнейших газовых предприятий обсудили, как стимулировать потребление газа на рынке стран Балтии, пишет pilseta24.lv.
Обновлено вчера в 10:57
Энергетика
Киргизские нефтетрейдеры хотят от России больше
Ранее министр энергетики Республики Казахстан Канат Бозумбаев сообщил журналистам, что объемы экспорта нефтепродуктов в Киргизию будут зависеть от уровня профицита на казахстанском рынке.
Обновлено вчера в 10:26
Энергетика
ООО «Энергия маркет» раскрывает информацию за ноябрь 2018 года
Компания предоставила данные об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии за ноябрь 2018 года ООО "ЭНЕРГИЯ МАРКЕТ", во исполнение Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", раскрывает информацию по п. 20 п. п. "г", п. 20 п. п. "д".
Обновлено 06 декабря в 23:00
Энергетика
«Газпром» заработал на экспорте газа в январе-октябре около $40 млрд
За первые девять месяцев текущего года «Газпром» заработал на экспорте голубого топлива 39,925 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 05:38
Энергетика
Выбросы углекислого газа достигли рекордных показателей в 2018 году
Согласно отчету организации Global Carbon Project, который был представлен на конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Польше, глобальные выбросы углекислого газа в 2018 году выросли на 2,7%.
Обновлено вчера в 10:41
Энергетика
Затяжное падение цен на серебро в 2019 году может закончиться
"По сравнению с предыдущими годами, розничные покупатели серебра менее заинтересованы в приобретении этого металла на фоне падения цен", — отметил Питер Спина из GoldSeek.com.
Обновлено вчера в 04:06
Энергетика
Минск увеличил оценку возможных потерь из-за налогового маневра в России
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявила о том, что страна может потерять до $11 млрд в предстоящие четыре года из-за российского налогового маневра.
Обновлено вчера в 15:28